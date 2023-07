EVE Energy célèbre une étape importante avec la millionième batterie cylindrique 4695

Xu, Yaqin, directrice générale adjointe du département qualité des produits chez EVE Energy, raconte l'histoire du déploiement de la millionième batterie cylindrique 4695

JINGMEN, Chine, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), l'un des principaux fabricants de batteries lithium-ion et fournisseurs de solutions de stockage d'énergie, célèbre la production couronnée de succès de sa millionième batterie cylindrique 4695. Cette réussite représente une étape majeure pour l'entreprise et souligne son rôle essentiel dans le développement de l'industrie dans son ensemble. EVE Energy a marqué l'événement par une séance de partage dirigée par Mme Yaqin, directrice générale adjointe du département qualité des produits 4BU chez EVE Energy. Elle a raconté l'histoire du développement de l'entreprise et de son cheminement vers la production des batteries cylindriques 4695.

La production d'un million de batteries cylindriques 4695 représente une réalisation remarquable pour EVE Energy et témoigne de son engagement indéfectible envers l'excellence et l'innovation. Actuellement, EVE Energy a lancé avec succès sa ligne de production pour ces batteries exceptionnelles, entrant ainsi dans l'histoire en tant que première entreprise chinoise à le faire. Les performances exceptionnelles de cette batterie ont suscité la reconnaissance et l'anticipation de divers événements industriels, mettant ainsi en évidence les réalisations impressionnantes d'EVE Energy.

« La production réussie d'un million de batteries cylindriques 4695 témoigne de notre dévouement et de notre expertise », a déclaré Mme Yaqin lors d'une interview, en exprimant son enthousiasme pour cette réalisation. « Cette étape démontre non seulement notre capacité à répondre aux exigences du marché, mais symbolise également notre ambition de devenir le premier fabricant en Chine. »

L'usine n°14 d'EVE Energy 4BU, où travaille Xu Yaqin, a pris en charge la fabrication des batteries cylindriques 4695. L'objectif est de réaliser la production de masse de la première génération de batteries cylindriques 4695 au lithium de 280 Wh/kg. Au cours de cette interview, elle a expliqué plus en détail le processus de production, en prenant l'usine n°14 comme exemple.

EVE Energy produit actuellement en série les batteries cylindriques 4695 en grande quantité sur sa chaîne de montage. Le processus d'augmentation de la production de ces batteries a présenté plusieurs défis en raison de l'absence de technologie mature et de modèles de référence pour leur assemblage. Toutefois, l'entreprise a surmonté ces obstacles grâce à des efforts incessants et à une recherche et un développement indépendants, ce qui a permis de mettre en place une ligne de production rentable.

Au cours du développement de la ligne de production de la batterie cylindrique 4695, Mme Yaqin a reconnu les difficultés rencontrées en raison de l'absence de technologie mature et de modèles de référence. Cependant, l'engagement d'EVE Energy en faveur de solutions rentables et efficaces lui a permis de développer avec succès sa propre ligne de production à faible coût.

Mme Yaqin a personnellement donné l'exemple d'un leader qui apprend. Diplômée de l'université de Wuhan avec une spécialisation en anglais, elle est non seulement consultante en gestion et économiste intermédiaire, mais elle a également réussi les examens de conseillère psychologique, la certification PMP en gestion de projet, la certification ceinture noire en gestion de la qualité et l'enregistrement national en tant qu'auditeur du système de qualité. Elle possède non seulement d'excellentes connaissances professionnelles, mais aussi une capacité de gestion mature, une excellente capacité de communication et une grande affinité, ce qui a permis à l'équipe de contribuer grandement à l'obtention de commandes de plus de 100 milliards de RMB dans la base de production de Jiangmen.

Les usines n°14, 34 et 44 de l'entreprise ont connu une croissance et des réalisations continues, l'usine n°14 étant la première usine de batteries cylindriques 4695 d'EVE Energy à établir la norme en matière de développement durable et de zéro émission de carbone tout au long du cycle de vie. (Les usines n°34 et 44 font référence aux deux autres nouvelles usines de fabrication de batteries cylindriques 4695.) Avec une capacité prévue de 21 GWh et un investissement de 3,83 milliards de yuans, l'usine n 14 a maîtrisé avec succès les technologies clés liées aux batteries cylindriques 4695, ce qui en fait le chef de file de la production mondiale de batteries cylindriques 4695. Le précieux partenariat avec BMW a encore renforcé l'engagement d'EVE Energy en faveur de l'amélioration continue et de l'excellence.

