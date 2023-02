EVE Energy compte augmenter sa capacité de production de batteries de puissance et de stockage d'énergie pour répondre à la croissance rapide du secteur

L'investissement combiné d'EVE dans les quatre sites de production qui sont entrés en activité s'élève à plus de 16,6 milliards de CNY. Liu Jincheng, président de la société, a déclaré que l'achèvement et la mise en service des usines des sections 6, 7, 8 et 9 permettent à la société de disposer d'une capacité de production suffisante pour chaque produit dans la chaîne industrielle des énergies nouvelles.

Parmi les quatre nouvelles usines, l'usine 16 de la section 6 produira des batteries LF280K, le produit phare de l'entreprise principalement utilisé dans le domaine du stockage de l'énergie électrique. Cette nouvelle capacité permettra de pallier efficacement les pénuries d'approvisionnement sur le marché du stockage de l'énergie.

L'usine 14 de la section 7 produira des batteries électriques cylindriques de grande taille, un produit stratégique pour EVE. L'usine dispose d'une ligne de production auto-conçue et d'un équipement hautement intelligent, fournissant au marché des véhicules électriques de moyenne et haute gamme des batteries de haute qualité à un coût avantageux. Les produits ont reçu des lettres de nomination de la part de constructeurs automobiles de renommée mondiale.

L'usine 15 de la section 8 produira des cellules lithium-fer standard pour les voitures particulières et des packs de batteries intégrés, adaptés aux nouveaux constructeurs automobiles qui cherchent à construire des voitures en utilisant des usines intelligentes. Elle encourage l'exploration de la récupération et du recyclage des matériaux dans le cadre des engagements de l'entreprise en matière de protection de l'environnement, en utilisant de l'électricité verte.

L'usine 18 de la section 9 fabriquera des produits de stockage d'énergie et des cellules lithium-fer pour véhicules commerciaux. Une fois achevée, elle augmentera la capacité d'approvisionnement sur des marchés tels que l'énergie numérique, l'énergie des sites, le stockage de l'énergie photovoltaïque et les véhicules logistiques.

Depuis qu'elle a choisi la ville de Jingmen comme base de production en 2012, la société a réalisé des investissements complets et soutenu des expansions dans de multiples domaines de la chaîne industrielle, créant ainsi le plus grand cluster industriel de Chine centrale pour les batteries d'alimentation, qui couvre l'ensemble du cycle de vie.

Lors de la cérémonie, la société a également annoncé qu'elle prévoyait de lancer le projet de super usine de 60 GWh, une étape clé pour que la capacité de stockage d'énergie de Jingmen dépasse les 200 GWh. Wei Na, directeur général du département de planification de l'usine de batteries lithium-ion, a présenté les points forts de l'installation. Il est prévu qu'il s'agisse de la plus grande usine au monde à capacité unitaire avec une conception intégrée et numérique, ce qui renforcera considérablement l'efficacité de la capacité et réduira les coûts de production. Une fois achevée, la super usine aura une capacité de production annuelle de 60 GWh de batteriesLF560K, produit phare de la prochaine génération.

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenue un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 3 100 ingénieurs de R&D interdisciplinaires dans les matériaux, l'électrochimie, la conception de structures et la conception de circuits électroniques, a obtenu plus de 5 870 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ». Parallèlement, EVE Energy exploite sa technologie de modélisation des informations sur les bâtiments afin de fournir des données précises et fiables pour la gestion des projets, ce qui lui permet d'économiser un total de 2 533 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO 2 de 16 000 tonnes par an.

