EVE Energy fördert die Gleichstellung der Geschlechter in der MINT-Branche

Mit Stand 2022 entfallen rund 31 % der weltweiten Belegschaft, 22,7 % der Führungspositionen und ein Viertel der Beförderungsmöglichkeiten auf Frauen

Der Anteil der beförderten weiblichen Beschäftigten ist in den letzten drei Jahren stetig gestiegen

HUIZHOU, China, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy, ein führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, fördert eine gleichberechtigte und integrative Arbeitsplatzkultur und -umgebung in der MINT-Branche, um Frauen in der Energiespeicherbranche unternehmensweit zu stärken und zu unterstützen. Damit reagiert das Unternehmen auf den anhaltenden globalen Fokus auf DE&I (Diversity, Equality & Inclusion - Diversität, Gleichheit und Inklusion).

„EVE Energy hat große Fortschritte bei der Förderung der Chancengleichheit für Frauen gemacht. Im Zuge dessen ist der Anteil der Beförderungen unter den weiblichen Beschäftigten in den letzten drei Jahren stabil geblieben ist", so Zhao Ling, Vizepräsidentin des Human Resources Center von EVE Power. „Wir engagieren uns für die Förderung von Diversität und Integration und glauben fest an den Wert des Talentmanagements durch gleichberechtigte und integrative Prinzipien."

Die aktuellen Daten des Unternehmens zeigen, dass Frauen 31,0 % der Belegschaft ausmachen, darunter 32,1 % der Arbeiter und 28,3 % der Angestellten. Darüber hinaus sind 22,7 % der Führungspositionen des Unternehmens mit Frauen besetzt. Im Jahr 2022 entfielen 25,88 % aller Beförderungen auf Frauen.

Im vergangenen Jahr hat EVE Energy die berufliche Entwicklung weiblicher Beschäftigter intensiv gefördert. Beförderungsdaten aus dem Jahr 2022 zufolge machte die Zahl der Beförderungen für weibliche Beschäftigte 22,5 % der Gesamtbeförderungen aus. Dies entspricht einem Anstieg von 4,5 % gegenüber der Zahl der Beförderungen für weibliche Beschäftigte im Jahr 2021. Somit entfiel ein weiteres Jahr in Folge mehr als ein Fünftel der Gesamtbeförderungen auf weibliche Beschäftigte.

EVE Energy hat bereits erhebliche Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter innerhalb des Unternehmens gemacht und unterstützt die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner weiblichen Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter einen halben Urlaubstag zum Internationalen Frauentag, einen Mutterschaftsurlaub zwischen 98 und 223 Tagen und einen betreuten Stillraum für Mütter. EVE Energy organisiert außerdem regelmäßig Gesprächsrunden bei Kaffee, um die Meinungen von Frauen zu hören. Das Unternehmen veranstaltet Bastelaktionen, Verlosungen und andere Events, um Stress abzubauen und weibliche Beschäftigte gut zu betreuen. Das Unternehmen bietet zudem Kinderbetreuung während der Winter- und Sommerferien an, um Familien mit zwei Einkommen bei der Kinderbetreuung zu entlasten. Mitarbeiterinnen können dann ohne Ablenkung Spitzenleistungen am Arbeitsplatz erbringen.

Li Mufen, Vizepräsidentin von EVE Energy, hat in ihrer über 20-jährigen Laufbahn den Grundstein für das Management des Lithiumbatteriegeschäfts gelegt. Sie ist Expertin in ihrem Teilgeschäftsbereich und engagiert sich für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft sowie für die Teamleitungsentwicklung. Sie bringt sich mit einem weiblich-professionellen Blickwinkel in die Planung der Markenführungsstrategie sowie die Gestaltung der Unternehmensführungskultur des Compliance-Managements ein. Li verfolgt auch ihre persönliche Karriereentwicklung aus eigenem Antrieb und ist Direktorin der Huizhou New R&D Institution Development Association. In dieser Funktion nimmt sie aktiv an der sozialen Entwicklung teil und trägt zur hochwertigen Entwicklung der Branche und der lokalen Gemeinschaft bei.

Eines der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sieht vor, dass bis zum Jahr 2050 75 % aller Arbeitsplätze in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) angesiedelt sein sollen. Derzeit ist jedoch nur ein Drittel der Belegschaft in den 20 größten Technologieunternehmen der Welt weiblich. Angesichts dessen wird EVE Energy seine DE&I-Maßnahmen in fünf Schlüsselbereichen weiter voranbringen:

Gleichberechtigung bei den Aufstiegsmöglichkeiten: EVE Energy wird Zielvorgaben für die Anzahl weiblicher Führungskräfte/Berufsangehöriger im gesamten Unternehmen festlegen, um ein vielfältiges, gleichberechtigtes und integratives Arbeitsumfeld zu fördern. Gezielte Weiterbildung: EVE Energy wird spezielle Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten anbieten, um die Karriereentwicklung von Frauen in MINT-Bereichen zu unterstützen. Das Unternehmen wird über seine Forschungseinrichtungen entsprechende Materialien und Kurse anbieten. Vorteile und Chancen für Frauen: EVE Energy ist bestrebt, seinen weiblichen Beschäftigten gleiche Chancen und Plattformen zu bieten. Das Unternehmen wird eine Reihe von Leistungen anbieten, um den besonderen Anforderungen von Frauen am Arbeitsplatz gerecht zu werden. Digitale Stärkung: EVE Energy wird untersuchen, wie Technologie dazu beitragen kann, Frauen im MINT-Bereich zu stärken und Gleichberechtigung sowie Fairness am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Das Unternehmen wird in digitale Tools und Plattformen investieren, um den gleichberechtigten Zugang zu Chancen zu fördern. Künftige Chancen und Plattformen: EVE Energy ist bestrebt, seinen weiblichen Beschäftigten Zugang zu Möglichkeiten und Plattformen zu verschaffen, die sie bei der Gestaltung ihrer Zukunft nach ihren Wünschen, unterstützen. Das Unternehmen wird sich für eine von Innovation und Kreativität geprägte Kultur einsetzen, die Frauen im MINT-Bereich unterstützt.

„Wir sind davon überzeugt, dass Geschlechterdiversität und die Gleichstellung der Geschlechter eine wesentliche Voraussetzung für Innovation und Erfolg in der einem raschen Wandel unterworfenen Welt der Technologie ist. Durch einschlägige Maßnahmen möchten wir Frauen im MINT-Bereich fördern, die Geschlechterdiversität in unserem Unternehmen unterstützen und eine bessere Zukunft für alle schaffen", so Zhao Ling.

Informationen zu EVE Energy

Das 2001 gegründete und 2009 in Shenzhen börsennotierte Unternehmen EVE Energy hat sich zu einem Global Player auf dem Markt entwickelt. Es bietet Kerntechnologien und umfassende Lösungen sowohl für Verbraucher- als auch für leistungsstarke Batterien an, insbesondere für das Internet der Dinge (IoT) und das Energie-Internet. Derzeit hat EVE Energy ein Forschungsinstitut mit 60 promovierten Mitarbeitern und über 3400 interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Materialien, Elektrochemie, Strukturdesign und Entwurf elektronischer Schaltkreise eingerichtet und mehr als 5910 nationale Patente in China erhalten. Das Unternehmen hat einen Fahrplan zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes mit einer Reihe von Maßnahmen zur Steigerung der Klimafreundlichkeit im Hinblick auf den Energieverbrauch, den Herstellungsprozess, die Lieferkette und das Ressourcenmanagement eingeführt und die Auszeichnung „National Green Factory" erhalten. Bis dahin nutzt EVE Energy seine BIM-Technologie, um genaue und zuverlässige Daten für das Projektmanagement bereitzustellen, wodurch insgesamt 2533 Tonnen Standardkohle eingespart und die CO 2 -Emissionen pro Jahr um 16.000 Tonnen reduziert werden.

Weitere Informationen über EVE Energy finden Sie auf https://www.evebattery.com/en.

SOURCE EVE Energy Co., Ltd