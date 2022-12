EVE Energy ouvre un centre de R&D à la pointe de la technologie des piles à Guangdong, en Chine

HUIZHOU, Chine, 29 décembre 2022 /PRNewswire/ -- EVE Energy (« EVE »; SHE 300014), l'une des plus grandes entreprises mondiales de technologies de piles, a récemment inauguré un centre de recherche et de développement de 2 milliards de yuans renminbi chinois à Huizhou, province de Guangdong, après 16 mois de construction.

EVE headquarters R&D center (Huizhou)

Le centre de 145 000 mètres carrés abrite l'Institut de recherche des piles électriques de l'entreprise et l'Institut de recherche des systèmes de piles, des centres de performance électrique et d'essais de sécurité ainsi que des laboratoires de R&D. La structure effectuera des essais de précision ainsi qu'une analyse de cellules cylindriques et prismatiques, ainsi que des systèmes de gestion des piles et de stockage d'énergie.

« Le centre de R&D du siège social d'EVE à Huizhou est une base de recherche en énergie électrochimique à portée mondiale qui répondra à la demande du marché », a affirmé le président d'EVE, Dr Liu Jincheng. « À ce jour, l'entreprise a construit cinq instituts de recherche ciblés, ainsi que des instituts de recherche sur les matériaux d'équipement et la technologie énergétique mobile. EVE devrait achever une structure complète de R&D liée aux systèmes d'énergie électrochimique d'ici fin 2023. EVE mettra tout en œuvre pour s'affirmer comme l'entreprise de piles lithium la plus innovante au monde, apportant des contributions historiques au développement durable de l'humanité », a-t-il ajouté.

Le maire adjoint de Huizhou, Li Bingsheng, a félicité EVE pour l'ouverture de son centre de R&D, soulignant que « l'événement est une réalisation importante pour le gouvernement municipal de Huizhou, la zone high-tech Zhongkai et EVE dans l'approfondissement de la coopération stratégique et dans la construction d'un regroupement de l'industrie des piles énergétiques dans la ville, représentant un coût de 100 milliards de yuans. »

Il a ajouté : « Huizhou est d'une importance majeure pour l'amélioration de la nouvelle chaîne de l'industrie de l'énergie à Huizhou et l'amélioration de la compétitivité globale de l'industrie. »

Au cours de l'événement, EVE a partagé les détails de ses dernières technologies et de nouveaux développements de produits dans sa grande cellule cylindrique, le système de piles « π », la batterie secondaire au lithium métal, la batterie à semi-conducteurs, ainsi que la batterie sodium-ion et la technologie d'énergie hydrogène.

Xu Yuebin, directeur de l'Institut de recherche en batteries cylindriques, a présenté la nouvelle génération de grandes cellules cylindriques avec une densité d'énergie de 350Wh/kg, capables de charger ultra-rapidement en neuf minutes, ce qui améliore considérablement les performances de la batterie dans l'ensemble. La ligne pilote d'EVE pour les grandes cellules cylindriques a produit plus d'un demi-million d'échantillons, avec un taux de supériorité global de 92 %.

Dr Xu Yuhong, directeur adjoint de l'Institut de recherche des piles électriques, a ensuite présenté le système de batterie « π » lors de l'événement. Basé sur la technologie d'intégration CTP, le système « π » offre une réduction de poids de 10 % et une densité énergétique de 260Wh/kg en utilisant de nouveaux matériaux composites et adhésifs à haut rendement.

Par la suite, Dr Zhao Ruirui, directrice adjointe de l'Institut central de recherche, a publié des détails sur les batteries lithium métal secondaires, à l'état solide et aux ions sodium, ainsi que sur la technologie de l'énergie hydrogène. Son mémoire comprenait des détails sur la grande batterie cylindrique sodium-ion d'EVE basée sur une cathode d'oxyde laminé et une anode à base de carbone dur et utilisant une coque en aluminium C40 comme support. La cellule présente une densité d'énergie spécifique allant jusqu'à 135Wh/kg et un taux de rétention allant jusqu'à 90 % à 10C. Elle ajoute que même à -40°℃, la cellule pourrait fonctionner normalement. EVE planifie actuellement le produit conjointement avec les clients finaux avant qu'un essai pilote soit effectué.

À l'avenir, EVE continuera de renforcer ses capacités en tant que plateforme de R&D de classe mondiale pour soutenir le développement d'entreprises de classe mondiale dans le domaine des batteries au lithium en termes de savoir-faire technique tout en apportant des contributions innovantes à l'industrie internationale.

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy s'est rapidement développée pour devenir un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les piles électriques et grand public, en particulier dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE a mis en place un institut de recherche avec 60 médecins et plus de 3 100 ingénieurs interdisciplinaires en R&D dans les domaines des matériaux, de l'électrochimie, de la conception de structures et la conception de circuits électroniques. Elle a établi une coopération étendue avec l'Université de Wuhan, Israël StoreDot et d'autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche sur les nouveaux matériaux et les technologies de pré-recherche. La fonction R&D d'EVE a donné lieu à plus de 4 990 brevets nationaux, dont quatre ont reçu le « China Patent Excellence Award » décerné par le State Intellectual Property Office.

