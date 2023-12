EVE Energy stellt Batterieprodukte auf der China International Supply Chain Expo vor

PEKING, 2. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. („EVE Energy"), ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, präsentiert auf der ersten China International Supply Chain Expo (CISCE) 2023 in Peking seine hochmodernen Produkte für Versorger-, Stromversorgungs- und Energiespeicherbatterien, um sein Engagement für kohlenstoffarme Emissionen und nachhaltige Industriepraktiken zu demonstrieren.

Immersion Cooling Battery Pack

EVE Energy bemüht sich verstärkt um die Förderung von Anwendungen für umweltfreundliche Energie in intelligenten Häusern, im städtischen Verkehr und im Bereich des Energieinternets. Dieser Ansatz ist Teil der umfassenderen Strategie von EVE Energy, die darauf abzielt, den kohlenstoffarmen Wandel verschiedener Industriezweige zu erleichtern und zum Aufbau eines umweltfreundlicheren industriellen Ökosystems beizutragen. Auf der CISCE 2023 unternimmt EVE Energy einen wichtigen Schritt, um einen neuen Ansatz zur branchenweiten CO₂-Reduzierung vorzustellen, der sich auf umfassende Lösungen für den Versorger-, Strom- und Energiespeicherbereich konzentriert.

Der Stand H21 des Unternehmens, der sich in erster Linie dem Thema „EVE Energy is always by your side" widmet, befindet sich in in Halle W4 (Intelligent Automotive Chain) des China International Exhibition Centers (Veranstaltungsort Shunyi) in Peking und versetzt Besucher in eine Welt der intelligenten Transportsysteme und des intelligenten Wohnens. Die Ausstellung umfasst eine breite Palette von Produkten wie Batterien für medizinische Anwendungen, Versorgerbatterien, Netzteilen, Energiespeicherbatterien, Batteriesystemen und dreidimensionale Modelle von Energiespeicherbehältern. Darüber hinaus gibt EVE Energy Einblicke in seine dualen CO₂-Verfahren und die Gestaltung der industriellen Kette.

Die Versorgerbatterien von EVE sind für ihre lange Laufzeit, hohe Zuverlässigkeit, erhöhte Sicherheit und niedrige Entladungsraten bekannt. EVE ist bei verschiedenartigen Kunden in der Branche für seine hohe Qualität und seine umfassenden Lösungen bekannt. Das Unternehmen hat weltweit über 1,7 Milliarden Batterien für intelligente Verbrauchsmessungen geliefert und ist in China seit sechs Jahren in Folge führend beim Verkauf und Export. Die Lithium-Ionen-Verbraucherprodukte von EVE genießen das Vertrauen hochrangiger globaler Marken und seine zylindrischen Batterien versorgen renommierte Elektrowerkzeugunternehmen und Elektro-Zweiradmarken mit Strom.

Weitere Highlights auf der Messe sind das innovative Mr. Big Energiespeicherprodukt, das zuvor auf der RE+ 2023 in den USA präsentiert wurde, sowie der unverkennbare Akku mit Immersionskühlung des Unternehmens, der zuvor auf der IAA 2023 in Deutschland vorgestellt wurde. Der Akku mit Immersionskühlung wird in Limousinen und PHEVs mit hoher Sicherheit, hoher Leistung und besonders schnellen Ladeeigenschaften verwendet. Der Akku kann in nur 9 Minuten von 10 % bis 80 % SOC aufgeladen werden, was einer Verbesserung von bis zu 55 % entspricht.

Mit 22 Jahren Erfahrung im Bereich der Lithium-Batterien beherrscht EVE Energy die Kerntechnologien der Versorger-, Strom- und Energiespeicherbatterien und bietet umfassende Lösungen, die im Internet der Dinge und im Bereich des Energie-Internets weit verbreitet sind. Das Unternehmen hat eine vollständige Industriekette aufgebaut, die von der Nickel-Kobalt-Lithium-Förderung über Batteriematerialien bis hin zu Produktion, Recycling und Wiederaufbereitung reicht, und positioniert sich damit als ein weltweit einflussreiches Lithiumbatterie-Plattformunternehmen.

In seinem Bestreben, eine kohlenstoffarme industrielle Infrastruktur aufzubauen, verfolgt EVE Energy eine Strategie des ,,Next-Door-Supply", bei der Materialien aus Altbatterien recycelt werden, um die Ressourcenverschwendung zu reduzieren. Die technologischen Innovationen des Unternehmens haben die Rückgewinnungsrate wertvoller Metalle erhöht und die Zusammenarbeit der industriellen Kette im Bereich des Ressourcenrecyclings erweitert. Im November 2022 erhielt EVE Power, eine Tochtergesellschaft von EVE Energy, die Klimaneutralitätszertifizierung für ihr elftes Werk in Hubei. EVE Energy setzt sein Know-how beim Bau von kohlenstofffreien Fabriken wirksam ein und will bis 2025 drei solcher Anlagen fertigstellen. Darüber hinaus wird der Bau der umweltfreundlichen Batteriefabrik von EVE Energy in Ungarn, die 2026 fertiggestellt werden soll, Solar- und Energiespeichersysteme umfassen, die eine effiziente Nutzung sauberer Energie und die Erzeugung von Ökostrom zur kontinuierlichen Verwaltung der CO₂-Emissionen fördern.

Weitere Informationen über EVE Energy finden Sie auf https://www.evebattery.com/en.

Informationen zu EVE Energy

Das 2001 gegründete und 2009 in Shenzhen börsennotierte Unternehmen EVE Energy hat sich zu einem Global Player auf dem Markt entwickelt, der Kerntechnologien und umfassende Lösungen sowohl für Versorger- als auch für Energiebatterien anbietet, insbesondere für das Internet der Dinge und das Energieinternet. Derzeit hat EVE Energy ein Forschungsinstitut mit 60 Medizinern und über 5.300 interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Materialien, Elektrochemie, Strukturdesign und elektronisches Schaltungsdesign eingerichtet und über 6.700 Patente in China erhalten. Das Unternehmen hat einen Fahrplan zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes mit einer Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, des Herstellungsverfahrens, der Lieferkette und des Ressourcenmanagements eingeführt und wurde als ,,National Green Factory" benannt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2290252/6_3.jpg