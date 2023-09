EVE Energy stiehlt auf der IAA Mobility 2023 mit Vorzeige-Leistungszellenlösungen die Show.

MÜNCHEN, 11. September 2023 /PRNewswire/ -- Die International Automobile and Smart Mobility Expo (IAA MOBILITY 2023) startete offiziell am 4. September in München, und EVE Energy, ein führender globaler Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, machte mit seinen Leistungszellen-Lösungen für Personenkraftwagen Furore. Das Unternehmen veranstaltete außerdem an seinem Stand eine mit Spannung erwartete Einführungsveranstaltung unter dem Motto „π-SYSTEM: Less but More".

Die Veranstaltung hob die bahnbrechenden Errungenschaften von EVE Energy im Bereich der zylindrischen Batterie in den letzten 20 Jahren hervor. Alexander Holden, Senior Vice President des EVE Power International OEM Department, stellte das Unternehmen und seine Ziele während der Veranstaltung vor, während Dr. Xu Yuhong, Vice President desEVE Energy Battery System Research Institute, ebenfalls eine Rede vor den Teilnehmern hielt. Seit der Markteinführung erregte die innovative Technologie des Unternehmens großes Interesse bei zahlreichen Kunden, bei denen ihre hervorragende Batterieleistung, die Produktionseffizienz und Kosteneffizienz Beachtung finden.

Das Unternehmen hat bei der Standardisierung von Design-, Fertigungs- und Recyclingprozessen für große zylindrische Batterien einen enormen Erfolg erzielt. Im Design können die großen zylindrischen Batterien mit einem Durchmesser von 46 mm in der Höhe angepasst werden, um verschiedene Fahrzeugmodelle, von Limousinen des A-, B- oder C-Segments bis hin zu SUVs, zu versorgen. Für die Fertigung wurde die Produktionszeit für große zylindrische Batterien auf nur sieben Tage reduziert, was den Prozess um 30 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden rationalisiert. Dies hat zu einer bemerkenswerten 40-fachen Steigerung der Produktionseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Batteriemontagelinien geführt, die an die Anforderungen des Zeitalters der Massenproduktion ausgerichtet ist.

Mehrere Typen großer zylindrischer Zellen sind bereits in die C-Muster-Testphase eingetreten, wobei im Juni die einmillionste große zylindrische Batterie der Serie 46 des Unternehmens produziert wurde. Die Produktion später in diesem Monat soll zwei Millionen erreichen, während große zylindrische Batteriepakete seit August erfolgreich produziert werden.

In einem sich schnell entwickelnden Markt für Strombatterien konzentrieren sich die Verbraucher zunehmend auf die Batterielaufzeit und schnelle Ladefähigkeiten, während sie gleichzeitig auf umweltfreundliche Werte wie geringe Kohlenstoffemissionen und ökologische Nachhaltigkeit Wert legen. EVE Energy setzt sich dafür ein, umweltfreundliche Energiequellen und recycelte Materialien zu verwenden, um die Kohlenstoffneutralität für seine großen zylindrischen Produkte zu erreichen.

Die im π-SYSTEM verwendeten zylindrischen Batterien wurden entwickelt, um die Produktionseffizienz zu maximieren und gleichzeitig den Gesamtenergieverbrauch des Fahrzeugs zu minimieren. Mit seinem hochintegrierten Design und der Verwendung leichter Materialien verfügt dieses System über eine schnelle Ladefähigkeit, die bei Raumtemperatur nur neun Minuten dauert, um von einem Ladezustand von 10 % auf 80 % aufzuladen, und der maximale Ladestrom beträgt 6,3 C. Selbst bei kalten Temperaturen bis zu -10 °C braucht das π-system nur 20 Minuten, um von einem Ladezustand von 10 % bis 80 % mit einem maximalen Ladestrom von 4,5 C zu laden, und die Heizgeschwindigkeit kann 2 °C/Min erreichen.

EVE Energy ist der Ansicht, dass Sicherheit das natürliche Attribut von Leistungsbatterien ist, und das π-SYSTEM wurde mit drei Sicherheitsstrategien entwickelt, um dieses Attribut zu erreichen: Die erste ist die Fixierung, um die mechanische Integrität von Packungskomponenten und Zellen bei jedem Missbrauch sicherzustellen; die zweite Funktion dient der Entgasung, um sicherzustellen, dass alle Zellen bei Missbrauch nur über den Boden entlüften können; und die dritte Funktion ist die Kühlung, um sicherzustellen, dass die Umgebungstemperatur der Zellen unter 50 °C gehalten werden kann. Während seiner Präsentation zeigte Dr. Xu Yuhong in einem Videobriefing, dass das π-System innerhalb von 4 Millisekunden eine Zellentlüftung öffnen und die 90 % Enthalpie innerhalb von 2,98 Sekunden freisetzen kann, um eine thermische Ausbreitung zu verhindern. Darüber hinaus verfügt das System über eine einzigartige π-förmige Kühlstruktur, um den Wärmeübertragungspfad auf der rechten, linken und oberen Seite einzelner Zellen aufzubauen, was die zuverlässige schnelle Ladefähigkeit und thermische Sicherheit gewährleiste.

Die großen zylindrischen Produkte des Unternehmens wurden entwickelt, um die Transportelektrifizierung zu revolutionieren, indem sie die Gesamtkosten der Gesellschaft senken und Kunden einen geringeren CO₂-Fußabdruck und ein bequemeres Reiseerlebnis bieten. Das Unternehmen erforscht und entwickelt ständig im Bereich New Energy Vehicles (NE), mit dem Ziel, qualitativ hochwertigere Produkte und umweltfreundlichere, nachhaltige und zuverlässige Lösungen für globale Kunden zu liefern. Gemeinsam arbeitet EVE Energy an einer besseren und nachhaltigeren Zukunft für den umweltfreundlichen Transport.

Informationen zu EVE Energy

Das 2001 gegründete und 2009 in Shenzhen notierte Unternehmen EVE Energy hat sich zu einem globalen Akteur auf dem Markt entwickelt und bietet Kerntechnologien und umfassende Lösungen für Verbraucher- und Leistungsbatterien an, insbesondere für das Internet der Dinge und das Energie-Internet. Zurzeit betreibt EVE Energy ein Forschungsinstitut mit 60 Ärzten und mehr als 4.990 interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Materialien, Elektrochemie, Strukturdesign und elektronisches Schaltungsdesign, das mehr als 5.910 nationale Patente in China erhalten hat. Das Unternehmen hat einen Fahrplan zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes mit einer Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes in den Bereichen des Energieverbrauchs, des Herstellungsprozesses, der Lieferketten und des Ressourcenmanagements eingeführt und wurde zur „National Green Factory" ernannt.

Weitere Informationen über EVE Energy finden Sie auf https://www.evebattery.com/en.

