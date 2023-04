EVE Energy-Vorsitzender äußert sich optimistisch auf dem China EV100 Forum

BEIJING, 15. April 2023 /PRNewswire/ -- Dr. Liu Jincheng, Vorsitzender von EVE Energy, einem führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, wurde eingeladen, auf dem China EV100 Forum 2023 zu sprechen. Die dreitägige Veranstaltung konzentriert sich auf die Entwicklung der chinesischen Elektrofahrzeugindustrie. In seiner Grundsatzrede mit dem Titel „A New Stage for EVE Energy's Power Battery Development (Eine neue Etappe für die Entwicklung von Hochleistungsbatterien bei EVE Energy)" gab Dr. Liu Einblicke in die aktuelle Situation der Batterien, die Herausforderungen der Schnellladetechnik und die Aussichten für die zukünftige Entwicklung.

Chairman of EVE Energy: Dr Liu Jincheng

Das China EV100 Forum wird von China EV100 organisiert und von der Tsinghua-Universität, der China Society of Automotive Engineers, der China Association of Automobile Manufacturers, dem China Automotive Technology and Research Center und dem China Automotive Engineering Research Institute mitveranstaltet. Die Veranstaltung zielt darauf ab, die Modernisierung der chinesischen Automobilindustrie zu fördern und bietet die Möglichkeit zu Diskussionen über globale Entwicklungstrends in der Branche, die Entwicklung qualitativ hochwertiger Fahrzeuge mit neuer Energie, Chinas Strategie zur Entwicklung intelligenter, vernetzter Fahrzeuge und Trends in den Lieferketten der Kernindustrie, wie z. B. Power-Akkus.

„Dies ist das zweite Mal, dass EVE Energy am China EV100 Forum teilgenommen hat. Unsere langfristige Strategie besteht darin, unsere Lithium-Ionen-Batterietechnologie weiterzuentwickeln und eine stabile Geschäftsstruktur mit Verbraucherbatterien, Power-Akkus und Energiespeicherbatterien aufrechtzuerhalten", so Dr. Liu. „Darüber hinaus haben wir seit 2018 unsere Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in der Lieferkette verstärkt und in mehr als 20 Joint Ventures investiert, um die Versorgung und Kostenkontrolle sicherzustellen."

Dr. Liu erörterte den aktuellen Stand der Batteriespeicherindustrie, insbesondere in Bezug auf Lithium-Ionen-Batterien. Er wies darauf hin, dass die Entwicklung dieser Batterien eine langfristige Verpflichtung darstellt, da die Tests zur Gewährleistung ihrer Lebensdauer mehrere Jahre in Anspruch nehmen können. Er betonte auch, wie wichtig es ist, beim Einstieg in die Branche eine langfristige Perspektive zu haben und eine nachhaltige Arbeitsmoral zu entwickeln, selbst in den dynamischen Bereichen der Stromspeicherung und Batterien.

Anschließend ging er auf die Herausforderungen und praktischen Ansätze der Schnellladetechnologie ein. Dr. Liu wies darauf hin, dass die Power-Akku-Branche sich aktuell auf Kosten und geringes Gewicht konzentriert. Früher war die Sicherheit das Hauptanliegen, aber nach jahrelangen Bemühungen ist dieses Problem nun angemessen gelöst worden. Jetzt liegt der Fokus auf der Optimierung der Batteriestruktur und Kosten. Seiner Meinung nach sind die Schnellladetechnik und der Aufbau von Netzen entscheidend für die Lösung des letzten Engpasses bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen.

Darüber hinaus schlug Dr. Liu vor, dass eine Verbesserung der Schnellladung auf etwa zehn Minuten die sozialen Kosten der Nutzung von Elektrofahrzeugen erheblich senken würde. Er erläuterte auch, dass EVE Energy in Guangdong und Hubei erfolgreiche Schnellladeversuche durchgeführt hat und eine weitere Expansion in Zusammenarbeit mit Unternehmen in Huizhou und Jingmen plant. Er schlug außerdem vor, Gleichstrom für das superschnelle Aufladen zu verwenden, da hierfür keine großen Ladestationen erforderlich sind.

Zu seinen Aussichten für die Entwicklung der Branche erklärte Dr. Liu, dass sich das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren auf die Verbesserung der Leistung von Batterien für Elektrofahrzeuge konzentriert habe, indem es den verfügbaren Raum und die Struktur durch Design und Wärmemanagement optimiert habe. Dies hat zu einer höheren Batteriekapazität und einer verbesserten Raumausnutzung geführt, was wiederum größere Reichweiten ermöglicht. Als Beispiel für diesen Ansatz nannte er die Verwendung großer zylindrischer LFP-Batterien, die sich durch ein neues strukturelles Design auszeichnen, das die Raumnutzung verbessert und die Anzahl der strukturellen Komponenten reduziert, wodurch die Kosten gesenkt werden.

Das 2001 gegründete und 2009 in Shenzhen börsennotierte Unternehmen EVE Energy hat sich zu einem Global Player auf dem Markt entwickelt. Es bietet Kerntechnologien und umfassende Lösungen sowohl für Verbraucher- als auch für Power-Akkus an, insbesondere für das Internet der Dinge (IoT) und das Energie-Internet. Derzeit hat EVE Energy ein Forschungsinstitut mit 60 promovierten Mitarbeitern und über 3400 interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Materialien, Elektrochemie, Strukturdesign und Entwurf elektronischer Schaltkreise eingerichtet und mehr als 5910 nationale Patente in China erhalten. Das Unternehmen hat einen Fahrplan zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes mit einer Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, des Herstellungsprozesses, der Lieferkette und des Ressourcenmanagements eingeführt und wurde zur „National Green Factory" ernannt.

