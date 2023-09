ÉVÉNEMENT DE RENTRÉE : GRAND SUCCÈS POUR L'OUVERTURE DES NOUVELLES PISTES DE PADEL DANS LES CLUBS FOREST HILL À PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE

PARIS, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'engouement est national : le padel est devenu le sport incontournable en 2023. La France compte en effet 500 000 pratiquants pour près de 1 273 pistes et les chiffres ne cessent d'augmenter. Face à cette forte demande, les Clubs Forest Hill ont inauguré le 4 septembre 30 nouvelles pistes de padel (12 outdoor et 18 indoor) réparties dans les clubs de Marnes-la-Coquette , La Défense et même à Paris intra-muros à l' Aquaboulevard , lieu sportif et de loisirs emblématique du XVe arrondissement.

Des infrastructures et des services haut de gamme inaugurés le 4 septembre

En réponse à cette demande toujours plus grande, les Clubs Forest Hill déploient dans ces prochains jours une offre sportive inédite dans des cadres sportifs exceptionnels. Ces pistes viennent s'ajouter à la gamme existante variée de sports proposés dans les clubs (tennis, fitness, badminton, squash, escalade, musculation, danse, aquagym).

Les infrastructures - clubs houses, installations et équipements - innovantes seront disponibles à partir du 4 septembre prochain, soit 20 pistes au Country Club Forest Hill La Marche à Marnes-la-Coquette , 5 pistes au Forest Hill Aquaboulevard et 5 autres au Forest Hill La Défense .

"Notre ambition, avec la création de ces nouvelles pistes, est bien celle que Forest Hill devienne le 1er Club de Padel à Paris et en Île-de-France en termes d'offres sportives. Et je suis heureux de pouvoir offrir cette expérience de jeu optimale aux parisiens et aux franciliens désireux de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions" explique Michel Corbière, Président du Groupe Forest Hill.

Un site unique est mis à leur disposition depuis le 4 septembre pour réserver leurs créneaux : reservation.forest-hill.fr

À noter que les cours particuliers, les cours collectifs, les initiations et les coachings seront également proposés pour tous les niveaux, de débutants à joueurs confirmés et dans les trois Clubs Forest Hill.

"15 jours après l'ouverture des pistes de padel, le succès de fréquentation, qui s'explique par leur facilité d'accès (métro, tram et bus) confirme l'engouement exceptionnel de ce sport et la demande. Je me réjouis que les parisiens se passionnent pour ce sport si convivial" analyse Michel Corbière.

Le padel, un sport en vogue

Originaire du Mexique, le padel est devenu l'un des sports les plus populaires en Europe et en France. Alliant compétitivité et convivialité - il se joue en binôme - et mêlant les aspects du tennis et du squash, le padel se joue sur un terrain rectangulaire de 10m x 20m entouré de parois vitrées et divisé en son milieu par un filet. Les balles utilisées sont semblables à celles utilisées pour le tennis, de couleur uniforme, jaune ou blanche (seule la pression diffère).

Le décompte des points est le même qu'au tennis. Il faut 6 jeux pour gagner un set et 2 sets pour remporter la partie.

De 80 000 à 500 000 pratiquants en 4 ans : comment le padel a conquis la France ?

Le padel est le sport qui a connu la plus grande progression au monde. Mais pourquoi séduit-il autant d'adeptes ? Parce qu'il propose une sociologie sportive sans précédent :

- C'est un sport convivial où la notion de "jeu" prend toute sa dimension. On s'amuse vite et à plusieurs : le padel ne se joue qu'en binôme et implique donc beaucoup d'échanges, rapides et ludiques et un nombre toujours plus grand de partenaires potentiels ;

- C'est un sport intergénérationnel : facile à pratiquer, le padel ne met personne sur la touche. En ne plaçant pas la puissance et la technicité au premier plan, Il permet une hétérogénéité de niveaux et d'âges plus grande, de 7 à 77 ans, que d'autres sports de balle comme le tennis, le squash ou le badminton ;

- C'est un sport mixte : le padel attire de plus en plus de joueuses car il permet de jouer en famille avec ou sans enfant et entre amis. En témoignent le succès de la soirée "Pad'Elles" organisée le 8 mars dernier au Club Forest Hill de Marnes-la-Coquette où plus de 100 joueuses ont répondu présentes en moins de 5 jours et l'organisation de la 1ère édition de l'épreuve dames au Greenweez Paris Premier Padel Major ;

- C'est un sport accessible à tous quel que soit son profil : fins tacticiens, passionnés de jeux de balle, sportifs aguerris ou amateurs, ce sport répond à une large typologie de joueurs.

Jusqu'aux personnalités sportives

On ne compte plus les sportifs professionnels qui ont succombé aux sirènes du padel…

Nasser al-Khelaïfi, Président du PSG, Tony Parker, récemment intronisé au Hall of Fame de la NBA, Teddy Riner, judoka, les joueurs de tennis Arnaud Clément, Lucas Pouille, Arnaud Di Pasquale, ambassadeur padel au sein de la Fédération française de tennis et Jo-Wilfried Tsonga mais aussi Patrick Vieira, ancien footballeur et actuel entraîneur du Racing Club de Strasbourg sont des joueurs réguliers de padel.

Leur engouement pour ce sport offre une belle promotion à cette pratique.

Une activité "teambuilding" de plus en plus prisée

Convivial, accessible et amusant dès le premier coup de raquette, le padel est un sport de plus en plus choisi par les responsables des ressources humaines pour organiser leur teambuilding et autres événements d'entreprise. Il permet de mettre en valeur la cohésion d'équipe en rassemblant des collaborateurs aux profils variés dans une même activité. Ce sport nécessite également d'interagir sans cesse avec son partenaire et de développer ensemble des tactiques afin de gagner des points.

Peu onéreux, pratiqué dans des espaces agréables, le padel est également l'occasion, pour les salariés, de se découvrir autrement et de créer une dynamique différente au sein d'une équipe ou d'une entreprise.

Forest Hill : partenaire du 2e "Greenweez Paris Premier Padel Major"

Fort de son positionnement sportif et de son partenariat avec le tournoi de Roland Garros, Forest Hill est naturellement devenu le sponsor du plus grand tournoi de padel au monde.

"Le padel fabrique une ambiance chaleureuse naturelle, aussi ce tournoi a-t-il été un moment particulièrement convivial. Le niveau y a été époustouflant, y compris chez les femmes, et nous avons pu assister à des coups que personne ne joue et des échanges passionnés. La foule a vraiment accroché, le comptage, le même qu'au tennis, étant un atout pour comprendre tout de suite le jeu. Et si nous devions comparer les deux sports, je dirai que le padel démarre plus fort que le tennis il y a 40 ans (à titre de comparaison la gagnante de Roland Garros Françoise Durr a gagné 80 euros alors que les gagnantes du tournoi de padel cette année ont empoché 47250€ !). Par ailleurs, le tournoi a été retransmis par Canal + sport ce qui lui donne une belle visibilité" analyse Michel Corbière.

