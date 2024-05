Eventify lance sa nouvelle solution d'impression de badges d'événement sur site de nouvelle génération

LONDRES, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Eventify, une plateforme intégrée de gestion technologique d'événements en personne, élève son niveau de jeu avec une annonce révolutionnaire : une avancée majeure dans sa plateforme logicielle destinée à transformer la planification et le déroulement des événements. Cette mise à jour novatrice libère les organisateurs d'événements des infrastructures coûteuses tout en offrant des expériences exceptionnelles, le tout en mettant l'accent sur la confidentialité des données.

Onsite Event Badge Printing Kiosk App Powered By Eventify

L'impression de badges simplifiée et les kiosques en libre-service réduisent les coûts des événements : la plateforme améliorée d'Eventify propose désormais une application de kiosque universelle compatible avec toutes les plateformes (Windows, Mac, Linux, iPads et Android), permettant aux participants d'imprimer leurs badges d'événement avec le soutien de toutes les principales imprimantes.

« Historiquement, l'impression de badges d'événement représentait un coût important », a déclaré Hussain Fakhruddin, PDG d'Eventify. « Grâce à nos kiosques, les organisateurs d'événements et leur équipe informatique peuvent mettre en place des kiosques d'enregistrement de manière autonome, leur permettant ainsi d'économiser des milliers de dollars. Contrairement à d'autres solutions populaires basées sur un navigateur web, notre logiciel est une application native, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pop-ups inutiles, pas de latence et une expérience fluide pour les participants ! »

Eventify s'est également associé à OneWorldRental pour la location de matériel et la logistique afin de répondre à la demande croissante des événements en personne. Ensemble, Eventify et OneWorldRental fourniront le matériel et le logiciel nécessaires pour une solution d'impression de badges tout-en-un.

De plus, Eventify a renforcé sa sécurité en obtenant les certifications ISO 27001:2022 et SOC 2, type 2. Ces certifications garantissent l'engagement d'Eventify envers des pratiques de sécurité de l'information de qualité entreprise, offrant aux organisateurs et aux participants une tranquillité d'esprit totale.

L'avenir du réseautage : logiciel de réunion préprogrammée : Eventify a révélé son logiciel de réunions préprogrammées révolutionnaire qui propulse l'engagement lors des événements vers de nouveaux sommets. Cette caractéristique innovante facilite le réseautage des participants en permettant aux organisateurs d'orchestrer des rencontres prévues avec des fonctionnalités de réservation de tables et de salles.

« Peu de solutions technologiques événementielles proposent cela, et nous sommes fiers de notre création », a souligné Silas Hatton, growth hacker chez Eventify.

Le PDG a également ajouté : « Nous sommes impatients de dévoiler notre plateforme améliorée, qui marque une avancée significative dans notre quête d'innovation et d'amélioration de l'expérience de gestion d'événements. »

À propos d'Eventify :

Eventify se positionne en tant que leader dans le domaine des logiciels innovants de gestion d'événements, offrant aux organisateurs les moyens de planifier, promouvoir et gérer leurs événements de manière efficace et sans tracas. Mettant l'accent sur la convivialité, la flexibilité et la fiabilité, Eventify s'efforce de fournir une valeur exceptionnelle à ses clients en les aidant à atteindre leurs objectifs événementiels.

Pour plus d'informations sur Eventify, rendez-vous sur : https://eventify.io

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2408590/Eventify_Printing_Kiosk_App.jpg