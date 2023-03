Evento de capacitação empresarial discutiu estratégia e manutenção de negócios

Durante três dias de mentoria, cerca de 50 executivos participaram do "Imersão em Negócios e Gestão", ministrada por Lásaro do Carmo Jr e sócios da PWR

SÃO PAULO, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Entre os dias 24 e 26 de março, empreendedores, executivos e empresários de todo o Brasil, tiveram a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, perspectivas, tendências e ainda compartilhar experiências e tirar dúvida sobre seus principais problemas e desafios na imersão mais especializada em gestão e negócios do Brasil. Realizado pela Capital Upgrade, empresa do Grupo PWR, o "Imersão em Negócios", é um programa com foco na prática, que reuniu em média 50 empresas, de diversos segmentos e estágios de maturação, sob a mentoria de Lásaro do Carmo Jr., os sócios da PWR e convidados especiais. Esta edição do Imersão e Negócios ocorreu no hotel Estanplaza Funchal, na cidade de São Paulo.

Durante o encontro, os participantes vivenciarem riquíssimas trocas de experiências dentro do universo empresarial. Eles assistiram palestras sobre os mais variados temas que permeiam o mundo dos negócios, como, organização financeira, caixa e competência, interpretação das peças financeiras, gestão de resultados, remuneração do empresário, até assuntos mais direcionados, como estratégia, clareza do código de cultura das empresas, definição de produtos/serviços oferecidos e níveis de satisfação dos colaboradores

Mas a ocasião mais esperada e um dos diferenciais da Imersão foi o "Momento Power", que consiste em uma análise minuciosa das empresas dos executivos presentes, realizada pelos mentores do evento. Durante 20 minutos, os empresários discorrem sobre problemas/questionamentos que estejam enfrentando dentro dos seus negócios e recebem orientação, por parte dos executivos da consultoria, em tempo real. Outro ponto alto do evento foi o planejamento dos próximos passos a serem seguidos pelos executivos e a forma de implementação desse plano de ação em cada negócio.

Paulo Vitor Porto, sócio da PWR e responsável por consultorias, mentorias empresariais, conselhos de administração e projetos de M&A, conta que além de trabalhar conteúdos profundos e fazer novas e importantes conexões (networking), os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o método CAUP, desenvolvido pelos sócios da PWR Gestão, que se baseia nos pilares conteúdo, ferramenta estratégica e execução para aumentar seus resultados.

"O Imersão em Negócios e Gestão foi formatado para quem quer aprender, ampliar a visão de negócios e crescer, por meio de experiências reais, workshops, ferramentas práticas, mentalidade de crescimento e as melhores práticas do mercado. Nosso objetivo é auxiliar os empresários a identificar os problemas dos seus negócios e auxiliá-los a alinhar novamente a rota", concluiu Porto.

Sobre a PWR Gestão

A PWR Gestão é uma das principais consultorias em gestão de negócios do Brasil. Fundada em 2013, a empresa nasceu com o propósito de oferecer um novo modelo de consultoria, baseado na adoção de ferramentas práticas e na implementação de uma gestão de qualidade, focada no desenvolvimento das pessoas e do negócio. Com isso, a consultoria troca o foco do tradicional aconselhamento externo para um acompanhamento direto na execução das estratégias recomendadas. O processo da PWR Gestão prima pelo resultado e é feito em total parceria com o cliente, construindo soluções e analisando cenários em cada etapa do processo. O negócio é liderado por grandes nomes do mercado: Wilson Sá (CEO da PWR e especialista em Gestão, Resultados e Liderança), Paulo Vitor Porto (especialista em Gestão Financeira), Raduán Melo (economista especializado em Estruturação comercial e organizacional), Miguel Dyna (engenheiro, auditor e especialista em Gestão de projetos) e Eduardo Bayma (pós-graduado em controladoria e especialista em Gestão Estratégica). Para saber mais, acesse www.pwrgestao.com.br.

Sobre a Capital Upgrade

A Capital Upgrade chegou ao mercado para impulsionar novos negócios e para auxiliar empresários e empreendedores, a terem mais sucesso e gerarem valor para os seus clientes. Por meio do empreendedorismo, da gestão de qualidade e de cases de sucesso, a empresa apresenta ferramentas práticas e workshops em todo o Brasil. Mais informações estão disponíveis no www.capitalupgrade.com.br

Planin – Assessoria de Imprensa e de Comunicação da PWR Gestão

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes, Eduarda Lopes e equipe – www.planin.com

Contatos: (11) 2138-8940 - E-mail: [email protected]

FONTE PWR Gestão

SOURCE PWR Gestão