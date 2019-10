Evento de dermatologistas sobre microagulhamento terá aula da Dra. Renata Sitonio para o tratamento de acne e cicatrizes

SÃO PAULO, 14 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O IPCA Imersão Teoria e Prática será realizado em São Paulo nos dias 18 e 19 de outubro e contará com a participação de especialistas de renome de todo o Brasil na técnica de Indução Percutânea do Colágeno com Agulhas, sigla que dá nome ao evento, com discussões sobre o tema e demonstrações ao vivo. A imersão no microagulhamento contará com a participação da Dra. Renata Sitonio, membro efetivo da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e regional de São Paulo e membro da Academia Americana de Dermatologia, que dará uma aula sobre o tratamento de cicatrizes causadas por acne, além de outras como cirurgias e queimaduras com a utilização da técnica.

A IPCA deve ser realizada por um médico credenciado pela SBD, pois é um método que utiliza um rolo de microagulhas para perfurar a pele e assim produzir fatores de crescimento, que são substâncias do próprio corpo que vão ativar a produção de colágeno. O evento é organizado pela Dra. Mariana Lima e o Dr. Emerson Lima, responsável por trazer a técnica ao Brasil e aperfeiçoá-la.

"A técnica é eficaz no tratamento de rugas, estrias, melasmas, manchas e em cicatrizes causadas por acne. Diferente dos peelings médios e profundos e por não queimar a derme, pode ser aplicada em diferentes tipos de pele, incluindo pessoas morenas e negras.", afirma a Dra. Renata Sitonio sobre o método que está revolucionando a dermatologia.

Sobre Renata Sitonio

Médica dermatologista chefe da Clínica Sitonio, em São Paulo. Coautora do livro IPCA sobre técnicas cirúrgicas com agulhas. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia – SBD – e regional de São Paulo. Membro da Academia Americana de Dermatologia. Médica Assistente voluntária da Residência de Dermatologia do Hospital do Servidor Público Municipal. Graduada pela Universidade Federal da Paraíba, Título de Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, Especialista em Dermatologia no Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira.

IPCA Imersão

Shopping Frei Caneca

R. Frei Caneca, 569 – Consolação

São Paulo – SP

18/10/2019 – 19/10/2019

08:00 – 18:00

