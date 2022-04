Evento debate os rumos da sustentabilidade nas empresas com foco em energia renovável e descarbonização

Representantes do governo, de associações do setor elétrico, empresas e consultorias com experiência internacional participarão do 2W Day na segunda-feira (25/04).

SÃO PAULO, 22 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Como as empresas estão se adaptando à nova agenda ESG e de sustentabilidade nos negócios, a experiência internacional e os caminhos do futuro são alguns dos temas a serem debatidos no "2W Day – O futuro mais verde começa hoje", voltado para o público empresarial e investidor. O evento é uma realização da 2W Energia, em parceria com o Credit Suisse, e ocorrerá na próxima segunda-feira (25/4) das 13h30 às 18h30, no Hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo.