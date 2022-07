Evento gratuito oferecerá atrações radicais e participativas para público

Para os mais radicais, será a chance de experimentar ser lançado a uma altura de 36 metros, o equivalente a um prédio de 12 andares, pelo Eject-X, uma catapulta humana com capacidade para três pessoas por lançamento. Se o intuito for experimentar a sensação de queda livre a uma altura de 40 metros haverá o salto de bungee jump.

Os fãs de altura ainda vão ter a chance de escalar com o auxílio dos monitores e com total segurança. A surpresa fica na hora da descida, o participante poderá escolher voltar ao solo de rapel ou por um escorregador gigante com praticamente 90 graus de inclinação. O rapel, em que o praticante fica pendurado em uma corda com um freio que controla a velocidade de queda, também poderá ser experimentado na Arena Jungle, um circuito de arvorismo com travessia de toras, fita de slackline, ponte e travessia em cabo, tudo há alguns metros do chão.

Também será possível experimentar a sensação de gravidade zero em terra firme através do simulador Nasa. Outra atividade será o simulador de snowboard, que permite realizar manobras radicais, como um giro 360º. Crianças a partir de 05 anos e adultos poderão se divertir na pista de patinação com a ajuda dos monitores e também no circuito de skate street, modalidade que simula os obstáculos urbanos, sempre com supervisão de profissionais que estarão disponíveis para auxiliar os iniciantes a vivenciarem o esporte.

O SP EXTREME é uma ação do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Esportes.

SP EXTREME | ETAPA 1 - Zona Norte

Quando: 30 e 31 de julho

Onde: Centro de Esportes Radicais - Av. Pres. Castelo Branco, 5700 - São Paulo

Preço: Gratuito

Próximas etapas

Etapa 2 – São Paulo Capital: Zona Oeste – Parque Vila Lobos – Data 27/28 de agosto de 2022.

Etapa 3 - São Paulo Capital: Zona Leste – Parque do Carmo – Data 03/04 de setembro de 2022.

Etapa 4 - São Paulo Capital: Zona Sul – Praia do Sol – Represa de Guarapiranga – Data 17/18 de setembro de 2022.

Etapa 5 – Mairiporã - Data 01/02 de outubro de 2022.

Etapa 6 – São Roque – Data - Paço Municipal de Mauá (Estacionamento e Eventos) - 08/09 de outubro de 2022.

Apresentação de salto de paraquedismo no Vale do Anhangabaú – Data 15 de outubro de 2022.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865850/arenaradical_tirolesa.jpg

FONTE SP Extreme

SOURCE SP Extreme