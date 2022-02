Evento gratuito reúne iFood e Cora para debater a segurança nas jornadas digitais

Os convidados discutirão, entre outros temas, o impacto de account takeover, criação de contas falsas, e do SIM Swap para as empresas, além de destacarem maneiras de se proteger desses tipos de fraudes de forma segura e simples.

Os especialistas também vão comentar sobre a importância dos dispositivos para a prevenção às fraudes, desde o onboarding até a finalização do processo. Uma análise precisa de dispositivo pode indicar uma fraude antes mesmo de um usuário iniciar a navegação em um site ou em um app – afinal, um aparelho móvel ou browser carrega consigo informações como redes de dados ou wi-fi, geolocalização, sistema operacional, navegador, além de centenas de outras variáveis.

A conversa será mediada por Helenice Moura, head de marketing do AllowMe e presidente do Comitê de Líderes de E-commerce SP; e contará com a presença de Gustavo Monteiro, Managing Director do AllowMe; Fernando Guariento, head of Professional Service do AllowMe; Fabian Meyer, Gerente de Segurança do Cliente na Cora; e Renato Anzai, Fraud and Risk Manager no iFood.

As inscrições para a Jornada Segura e Simples são gratuitas e podem ser realizadas na página do Linkedin do AllowMe, por meio do link https://www.linkedin.com/events/jornadaseguraesimples6901913565612388352/about/. O link para a transmissão ao vivo será enviado por e-mail no dia do evento.

Save the date

O que? Evento Jornada Segura e Simples

100% Online e Gratuito

Quando? Sexta-feira, 25 de fevereiro, das 9h01 às 10h01

Convidados:

Fabian Meyer (Cora)

Fernando Guariento (AllowMe)

Gustavo Monteiro (AllowMe)

Renato Anzai (IFood)

Sobre o AlloMe:

O AllowMe é uma plataforma de proteção a identidades digitais que ajuda empresas a melhorarem seus resultados financeiros de maneira segura e simples. A plataforma do AllowMe valida usuários a partir da análise dos dispositivos e do contexto de uso destes aparelhos para navegação e compra em sites e apps. Idealizado por especialistas em proteção de identidades digitais e desenvolvido a partir das tecnologias mais inovadoras disponíveis, o AllowMe conta hoje com mais de 80 milhões de dispositivos móveis em sua base, o que traz a garantia de uma plataforma robusta e confiável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1752695/jornadaseguraesimples_FINAL.jpg

