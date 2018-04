Evento Internacional debate a melhoria no atendimento e na qualidade de vida das pessoas que vivem com incontinência

Para debater o assunto, entre os dias 17 e 18 de abril, em Roma (Itália), acontece o 7º Fórum Global sobre Incontinência (GFI), com o apoio da Essity, empresa líder mundial em higiene e saúde que desenvolve, produz e vende produtos e soluções de higiene pessoal.

O evento, que acontece a cada dois anos, possui o aval das principais sociedades médicas internacionais, reunirá mais de 300 participantes, entre líderes de opinião, especialistas médicos, decisores políticos e ONGS de 30 países, para debater as inovações e a melhoria na qualidade do atendimento aos pacientes que vivem com incontinência.

Melhores gestões de incontinência (com ênfase na utilização de produtos e rotinas adequadas) podem aliviar drasticamente a sobrecarga do impacto econômico e ambiental, além de impactar positivamente na qualidade de vida das pessoas incontinentes e seus familiares e também numa melhora do ambiente de trabalho.

"O rápido envelhecimento da população mundial traz consigo o aumento expressivo da prevalência de várias síndromes entre as quais a da incontinência. Esse evento é uma oportunidade importante para a troca de conhecimento e para o alinhamento de práticas que possam melhorar a qualidade de vida daqueles que convivem com a incontinência diariamente", afirma Kalache, médico e gerontólogo, presidente do Centro Internacional da Longevidade (CIL) no Brasil, Presidente da Aliança Global de CILs, Embaixador Global da HelpAge International, e ex-diretor do programa de envelhecimento da Organização Mundial de Saúde.

Em sua 7ª edição, o GFI terá como foco central os resultados dos estudos sobre os Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) que permitem entender onde enfocar e melhorar nos aspectos econômicos e estruturais das instituições, assim como o impacto entre pacientes, cuidadores e sistemas de saúde. "Esperamos que os resultados deste estudo contribuam de forma tangível para a melhoria da provisão de cuidados para as pessoas que vivem com incontinência e sejam adotados pelos sistemas de saúde e assistência social nacionais em todo o mundo. Isto dará os provedores de cuidados e os legisladores, pela primeira vez, resultados claros a serem perseguidos e uma maneira de avaliar a melhoria contínua para as pessoas que vivem com incontinência. Também facilitará a criação de um poderoso banco de dados de avaliação comparativa que subsidiará a base para o fornecimento de estratégias de higienização e contenção do cuidado de saúde baseadas no valor", afirma Agustin Londoño, Diretor de Marketing da empresa Essity.

Evento Global Líder

O Fórum Global para Incontinência (GFI) é um evento global líder para instrução e debate sobre incontinência e atendimento relativo à continência. Criado em 2006 pela Essity, como parte de seu compromisso de aumentar a conscientização sobre a incontinência como uma questão essencial de saúde e assistência social.

Cada evento do GFI se concentra em um tema específico relacionado à incontinência e visa tocar em assuntos importantes para impulsionar mudanças positivas em nível internacional e local. Temas sensíveis e importantes foram tratados em edições anteriores, tais como "Saúde e Assistência Social Sustentáveis: O papel do Cuidado Continuado na Capacitação da Vida Independente e Digna".

O 7º GFI é organizado pela Essity em parceria com a AGE Platform Europe, Eurocarers e IAPO, com o endosso das seguintes sociedades: Sociedade Internacional de Continência, Associação Canadense para Aposentado, Instituto Europeu de Saúde da Mulher, Associação DaneAge, Associação Canadense de Assessoria em Enfermagem Continente, Centro Europeu de Política e Previdência Social.

Sobre a Essity

Empresa global líder em higiene e saúde que desenvolve, produz e comercializa produtos e soluções de Cuidados Pessoais (Cuidados com o Bebê, Cuidados Femininos, Produtos para Incontinência e Soluções Médicas), produtos e soluções para higiene pessoal e profissional para o consumidor. Dedica-se a fornecer cuidados de alta qualidade para pessoas com incontinência, suas famílias e cuidadores. Visite: www.essity.com.

