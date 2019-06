Evento itinerante de Marketing Digital e Vendas vai reunir 2.500 participantes em São Paulo

SÃO PAULO, 13 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Em sua última parada do ano, o RD On The Road, evento itinerante de Marketing Digital e Vendas promovido pela Resultados Digitais, deve reunir no próximo dia 18 mais de 2.500 profissionais de diferentes segmentos e áreas de atuação para acompanharem um circuito de palestras com nomes de peso do marketing, empreendedorismo e comunicação.

"Chegamos ao principal centro econômico do país para realizar a maior edição do RD On the Road. Estamos há seis anos nesta estrada e já passamos por mais de 20 cidades em três países diferentes. Vamos proporcionar conhecimento, negócios e boas práticas em um ambiente interativo que estimula o networking de alto impacto e o desenvolvimento profissional", explica Denis Braguini Bevacqua, diretor de Eventos Latam da RD. "São 13 palestrantes em uma agenda que vai do conteúdo mais básico ao avançado, com as principais tendências, ferramentas e discussões sobre marketing digital e vendas", completa.

O evento é realizado com uma dinâmica de palestras simultâneas. Dois palestrantes dividirão o palco ao mesmo tempo, cada um com seu telão. Basta escolher qual palestra quer assistir e sintonizar o rádio na frequência do palestrante escolhido. Durante os keynotes, apenas um palestrante estará no palco e o som é disponibilizado para toda a sala, sem a necessidade dos fones.

Um dos destaques é a jornalista Fernanda Gentil. Com o tema "Sem cerimônias", a apresentadora vai estimular, a partir de suas vivências pessoais e profissionais, a troca de experiências sem formalidades e com sinceridade. Entre os keynotes, também estará o CEO e co-fundador da Resultados Digitais, Eric Santos, referência em empreendedorismo no país. Para fechar o trio das apresentações principais, a RD traz o professor Romeo Deon Busarello, mentor da Endeavor e de várias outras startups.

Participam ainda como palestrantes André Siqueira (Co-fundador da Resultados Digitais), Vítor Peçanha (da Rock Content), Renata Centurión (Winning by Design), Luiz Piovesana (Sensedia), Camilo Coutinho (Play de Prata), entre outros. A programação completa pode ser consultada no site do evento (www.rdontheroad.com/sao-paulo).

Ideal para quem busca conhecer novos caminhos, o RD On The Road oferece um dia inteiro de conteúdo ministrado por referências de Marketing Digital e Vendas. Os participantes acompanham temas como Inbound Marketing, Big Data, Redes Sociais, E-mail marketing, Google Ads, Conteúdo, Copywriting, SEO, Inside Sales, ABM e outros.

Serviço

RD On The Road - São Paulo

Data: 18 de junho de 2019

Local: São Paulo Expo (km 1,5, Rod. dos Imigrantes - Vila Água Funda)

Ingressos: Disponíveis em http://www.rdontheroad.com/

Blog com mais informações: https://resultadosdigitais.com.br/blog/rd-on-the-road-2019/

Rubens Rinaldi

+55 11 4873.7642

FONTE RD On The Road

SOURCE RD On The Road