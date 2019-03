Evento sobre Bitcoin, Criptomoedas e Blockchain agita o Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 12 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- É fato que – cada dia que passa – mais e mais pessoas se interessam por Bitcoin ou criptomoedas de uma forma geral. Pensando nisso, o portal de notícias Criptomoedas Fácil, que é um dos maiores do Brasil sobre o assunto, tem realizado eventos ao redor do Brasil para popularizar o tema e educar as pessoas sobre o assunto.

Paulo Aragão, co-fundador do Criptomoedas Fácil, defende a realização de eventos com frequência ao redor do país: "É claro que quanto mais eventos de qualidade fizermos, mais pessoas aprenderão de verdade sobre o assunto. A cidade do Rio foi durante muito tempo carente nesse aspecto e por isso realizamos a primeira edição do CriptoFácil Summit aqui no ano passado. Agora a segunda edição no dia 23 de março será ainda maior e melhor."

O evento ao qual Paulo Aragão se refere será o II CriptoFácil Summit, que será realizado no dia 23 de março de 2019 no hotel South American Copacabana Hotel, na zona sul carioca.

Terão palestras do mais alto nível sobre criptomoedas e blockchain, como:

Richard Rytenband, que falará sobre a antifragilidade do Bitcoin;

Safiri Felix, que falará sobre as expectativas para o criptomercado nos próximos anos;

Rafael Steinfeld , que falará sobre os aspectos regulatórios das criptomoedas;

Vô Epaminondas, que falará sobre as suas expectativas sobre o criptomercado.

Além das paslestras, o evento sediará a premiação Cripto Awards referente ao ano de 2018.

"Após muita reflexão, decidimos tirar o projeto da premiação do papel e colocar em prática. E a resposta não poderia ter sido melhor nesta primeira edição. Com mais de quatro mil votos na etapa popular, conseguimos montar um Top 5 muito bom em cada uma das 4 categorias (melhor exchange, melhor criptoativo, startup mais inovadora e melhor criptocanal no Youtube). Agora quem ganhou, só será revelado no evento!"

Os ingressos para o CriptoFácil Summit estão à venda em bit.ly/criptofacilsummit por apenas R$ 66,00.

Vale também ressaltar que o evento só está sendo possível graças ao apoio dos patrocinadores BitcoinTrade, 3XBIT, NegocieCoins, SmartCash, QR Capital, TEMBTC, BitRecife, Bitcoin Banco e PaxFul.

Maiores informações sobre o evento podem ser vistas em bit.ly/criptofacilsummit.

