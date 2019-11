Evento Ubrafe traz pesquisa exclusiva setor de promoção comercial em São Paulo

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- No próximo dia 18 de novembro (segunda-feira) acontece no WTC São Paulo, o evento UBRAFE – União Brasileira dos Promotores de Feiras, entidade representativa do setor de promoção comercial no País. Como tradicionalmente acontece todos os anos, o evento traz novidades para este ano: a apresentação oficial da Pesquisa do Impacto Econômico das Feiras de Negócios em São Paulo 2019. Além disso, o evento também será marcado pelo lançamento oficial do Calendário das Principais Feiras de Negócios do Brasil 2020.

Lançado anualmente, a publicação traz informações sobre eventos e principais feiras de negócios promovidos pelos maiores atores do setor e associados Ubrafe, de forma detalhada, com data, local, segmentação, público, área da feira, periodicidade, visitação média, além das 100 Principais Feiras do Agronegócio no Brasil, sendo um total de mais de 200 eventos no País.

Além do tradicional lançamento do Calendário Ubrafe, outra atração de destaque será a apresentação Pesquisa do Impacto Econômico das Feiras de Negócios em São Paulo que trará dados atualizados do setor.

Para o evento, já está confirmada a presença de Vinicius Lummertz, atual Secretário de Estado de Turismo de São Paulo, Otavio Leite – Secretário de Turismo do Rio de Janeiro, além de importantes profissionais e especialistas do setor.

SERVIÇO

Evento Ubrafe | Apresentação da Pesquisa do Impacto Econômico das Feiras de Negócios em São Paulo e Lançamento do Calendário UBRAFE 2020 das Principais Feiras de Negócios do Brasil

Data: 18 de novembro de 2019

Horário: 16h às 21h

Local: WTC São Paulo | Piso C – Ballroom 1 e 2

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12551 – Brooklin Novo

Sobre a UBRAFE

A UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras é a entidade que representa o setor de promoção comercial nacional e internacionalmente junto a todos os segmentos da nossa economia. Em seu quadro de associados, estão as maiores empresas da cadeia produtiva do setor de feiras de negócios e promoção comercial.

FONTE UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras

