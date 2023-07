Evento 'Vision China' estuda influência da cultura antiga no mundo moderno

CHAOYANG, China, 14 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Especialistas e representantes oficiais chineses e estrangeiros reuniram-se no evento 'Vision China', realizado em Chaoyang (província de Liaoning) em 13 de julho.

Representantes oficiais e especialistas chineses e estrangeiros no evento 'Vision China' em Chaoyang (província de Liaoning) em 13 de julho. (PRNewsfoto/China Daily)

Sob o tema 'Identificar as origens da civilização chinesa e transmiti-la às gerações futuras', o evento reuniu especialistas chineses e estrangeiros envolvidos em pesquisa histórica e arqueológica, estudos civilizacionais e proteção do patrimônio cultural, com o objetivo de compartilhar perspectivas sobre a cultura de Hongshan, o desenvolvimento da civilização mundial, o patrimônio cultural e a inovação.

Em um simpósio sobre patrimônio cultural e desenvolvimento, realizado em 2 de junho, o presidente Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do PCC, resumiu cinco das principais características da civilização chinesa: consistência, originalidade, uniformidade, inclusão e paz.

No evento, Li Qun, diretor da Administração do Patrimônio Cultural Nacional, apelou à realização de estudos aprofundados e à implementação da visão de Xi sobre o patrimônio cultural.

"Aprofundaremos nosso trabalho de pesquisa em programas fundamentais, incluindo projetos para identificar as origens da civilização chinesa, revelar sistematicamente as descobertas da antiga sociedade chinesa e documentar seus padrões históricos de desenvolvimento", disse Li.

Hongshan foi uma cultura neolítica conhecida pela sofisticação de seus artefatos de jade. No início da década de 1980, uma equipe de arqueólogos descobriu em Chaoyang o sítio arqueológico de Niuheliang, construído entre 3000 e 3500 A.C. Essa descoberta foi um marco fundamental no estudo da cultura de Hongshan.

Liu Huiyan, diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Provincial do PCC de Liaoning, afirmou que a descoberta de Niuheliang não só expandiu o escopo do estudo arqueológico da antiga história da China, desde a bacia do Rio Amarelo até a região oeste da bacia do Rio Liaohe, como também alargou os registros históricos da civilização chinesa em um milênio, fornecendo provas arqueológicas reais da existência de uma civilização em solo chinês com mais de 5000 anos.

Qu Yingpu, editor-chefe do jornal China Daily, destacou que cultura de Hongshan fornece importantes referências históricas para o desenvolvimento atual e prometeu expandir as plataformas de comunicação, criar produtos de alta qualidade e multimídia para promover a cultura chinesa e desenvolver intercâmbios com vista ao aprendizado mútuo entre as civilizações mundiais.

"Continuaremos firmemente enraizados na cultura chinesa. Identificaremos e refinaremos os melhores elementos da cultura chinesa, os símbolos que a definem, e os apresentaremos ao mundo", disse Qu Yingpu.

FONTE China Daily

