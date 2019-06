Eventos do Dia do Mergulho da Mulher da PADI realizados em todo o mundo cuidam do nosso planeta azul

"O Dia do Mergulho da Mulher da PADI tornou-se um movimento mundial para criar e inspirar uma comunidade de defensores fervorosos dos oceanos que se estende por várias gerações. O que começou como uma celebração das mulheres no mergulho transformou-se rapidamente no maior dia do mergulho do mundo, uma fonte de inspiração para todos os mergulhadores", disse Kristin Valette-Wirth, diretora de marketing da PADI Worldwide.

Este ano, os resorts e centros de mergulho da PADI realizarão, mais uma vez, centenas de eventos em todo o mundo. Aqui estão alguns eventos imperdíveis:

Atol Thaal, Maldivas — A COMO Maalifushi realizará celebrações durante todo o mês de julho com limpezas de recifes, filmes exibidos ao ar-livre à noite, aulas sobre conservação dos oceanos e experiências de mergulho para jovens. Os instrutores de mergulho também oferecerão oportunidades de mergulho PADI Discover Scuba ® Diving para mulheres do local.

Maierato, Itália — Com a Reef Check, a Divers Alert Network e o governo local, a Blue Submarine by Scuba World ASD oferecerá cursos Dive Against Debris ® e mergulhos para as mulheres retirarem detritos e redes fantasmas da área marinha protegida.

Ilhas do Canal, EUA — Uma equipe de jovens mergulhadores de Seattle viajará em um barco de mergulho totalmente equipado nas Ilhas do Canal, na Califórnia. As crianças e os adolescentes, liderados por Annie Crawley , treinadora Master Scuba Diverä da PADI, vão explorar as florestas de algas, aprender habilidades de mergulho e mostrar a importância da saúde dos oceanos através de fotos e imagens digitais do fundo do mar e da narração de histórias.

Grand Cayman , Ilhas Caimã — A Divetech receberá 100 mulheres para quebrar seu próprio recorde de maior cadeia humana submarina de mulheres, um evento que vai angariar fundos para organizações locais de conservação e a Breast Cancer Foundation e aumentar a conscientização do público.

Queensland , Austrália — A Brisbane Dive Academy vai celebrar as mergulhadoras com um churrasco e um mergulho na beira do mar.

Puerto Galera , Filipinas — A Asia Divers vai dedicar o final de semana a um "Oceano Saudável, Corpo Saudável" com uma limpeza submarina, ioga e oportunidades de experimentar o mergulho livre com um Instrutor Freediverä da PADI.

Contate seu resort ou centro de mergulho da PADI ou visite padi.com para participar do Dia do Mergulho das Mulheres da PADI.

Sobre a PADI

A PADI® (Professional Association of Diving Instructors®) é a maior organização de treinamento de mergulho do mundo e possui mais de 6.600 resorts e centros de mergulhos e 137.000 associados profissionais em todo o mundo. Com mais de um milhão de certificados emitidos por ano, a PADI faz com que as viagens, as aventuras e a exploração submarina sejam acessíveis ao público e mantém os mais altos padrões do setor para o treinamento de mergulho e segurança. A PADI está comprometida em apoiar esforços sociais e ambientais por meio do seu Pillars of ChangeSM, instruindo e capacitando os mergulhadores para que se engajem em causas que consideram importantes. www.padi.com.

