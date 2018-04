Eventos em Viena: em 2017, cidade volta a movimentar mais de um bilhão de euros

VIENA, 23 de abril de 2018 Em 2017 – assim como no ano anterior –, Viena sediou mais de 4.000 congressos, eventos corporativos e incentivos. Tais eventos foram visitados por 611.000 participantes, responsáveis por 1.874.000 pernoites (+9%). Desde 2008, o valor gerado pelos eventos da cidade cresceu em torno de 78%. No último ano, o segmento contribuiu com 1,163 bilhão de euros (+8%) para o Produto Interno Bruto austríaco. Grande parte dessa movimentação – 79% – teve sua origem em congressos internacionais. Com os congressos, eventos corporativos e incentivos da capital, foram gerados quase 21.000 postos de trabalhos fixos em toda a Áustria. Em 2017, registrou-se na cidade um total de quase 15,5 milhões de pernoites (+3,7%, novo recorde), dos quais 12% eram provenientes do segmento MICE.

Preparation of a meeting in Vienna. Vienna University of Economics and Business.

"Viena se destaca por sua facilidade de acesso, como importante hub na Europa Central, assim como por sua extensa oferta de hotéis e por seus excelentes espaços próprios para a realização de eventos," explica o diretor de turismo Norbert Kettner. "Esses aspectos são muito valorizados pelos organizadores de grandes congressos, que por essa razão têm se mantido fiéis a Viena: até 2025, acontece na capital o European Congress of Radiology, evento que reúne todos os anos mais de 20.000 participantes; até 2024, também têm lugar na capital as assembleias gerais da União Europeia de Geociências." Para o segundo semestre de 2018, quando a Áustria assume a presidência do Conselho da União Europeia, espera-se um grande número de eventos de pequeno e médio porte na cidade. Atualmente, Viena conta com voos diretos para quase 200 destinos de todo o mundo e dispõe de 66.000 leitos de hotel. O escritório do Turismo de Viena dedicado às convenções, o Vienna Convention Bureau, conta com apoio do Município, bem como da Câmara de Comércio de Viena.

Contato:

Vienna Tourist Board

Florian Wiesinger

Tel.: +43 /1/211 14-362

E-mail: media.rel@vienna.info

www.vienna.convention.at

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/678054/Meeting_Preparation_Vienna.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/678055/Vienna_University_of_Economics_and_Business.jpg

FONTE Vienna Tourist Board

SOURCE Vienna Tourist Board

Related Links

http://www.vienna.convention.at