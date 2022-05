Eventos temáticos do Dia Internacional do Turismo de Montanha de 2022 têm início on-line

LONDRES, 30 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- As atividades do Dia Internacional do Turismo de Montanha tiveram início on-line em 27 de maio e foram encerradas no dia 29 de maio. As atividades foram encomendadas pela Aliança Internacional de Turismo de Montanha (IMTA).

Os eventos foram realizados on-line e presencialmente em todo o mundo. Os eventos focaram nos conceitos de "reconstruir o turismo pós-pandemia", "retomar estilos de vida saudáveis" e "reconectar o diálogo intercontinental", apresentando o tema "O Turismo de Montanha Promove uma Vida Saudável e Intercâmbios Culturais".

Os eventos foram apoiados pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) e pela Federação Internacional de Caminhada Nórdica (INWA). Shao Qiwei, líder do Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China e vice-presidente da IMTA, Lu Yongzheng, membro do Comitê Permanente do Comitê Provincial de Guizhou do PCCh e chefe do Departamento de Publicidade do Comitê Provincial do PCCh de Guizhou, He Yafei, secretário-geral da IMTA, Maribel Rodriguez, vice-presidente sênior de afiliação e comercial do WTTC e Aki Karihtala, presidente da INWA, embaixador da Geórgia na China e vice-chefe da Missão da Embaixada de Israel na China compartilharam suas conversas e experiências construtivas.

Além disso, os eventos conectaram membros da IMTA, instituições e agências de destino, empresas e especialistas de cinco continentes. Os delegados e convidados de mais de 30 países realizaram interações na nuvem multidimensionais, multiníveis e variadas em torno do tema e de três tópicos principais para discutir, construir e compartilhar o futuro promissor do turismo de montanha.

Os eventos foram transmitidos simultaneamente no Facebook e no YouTube, bem como nas plataformas chinesas, como o aplicativo Cultural Tourism China e nos canais oficiais Cultural Tourism China no Weibo, no Tencent e no Baidu. A reprise dos eventos pode ser encontrada por meio da conta Discovery China nas plataformas de mídia social.

Contato: [email protected], 020 8899 7420

FONTE Propeller TV

