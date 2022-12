Evera lance ses ingrédients 100 % naturels au Fi Europe

SÃO PAULO, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Evera, l'entreprise qui propose des ingrédients 100 % naturels, a été lancée par Citrosuco, l'un des plus grands producteurs mondiaux de jus d'orange, et participera au salon Food Ingredients Europe 2022, le plus grand salon mondial des acheteurs et fournisseurs d'ingrédients alimentaires et de boissons, du 6 au 8 décembre à Paris.

Le salon Fi Europe réunira des entrepreneurs de différents domaines afin qu'ils présentent leurs nouveaux produits et solutions innovantes. Ce salon est l'occasion d'établir des partenariats avec les fournisseurs et les acheteurs, et également de renforcer son réseau.

L'événement devrait accueillir plus de 20 000 participants, avec des représentants de plus de 135 pays avec plus de 1 000 exposants. La société Evera occupera le stand n° 4.C161 et y présentera pour la première fois ses produits en Europe.

L'entreprise présentera deux nouvelles solutions : Fiberfeel, une fibre qui ressemble à une purée, extraite de la partie la plus noble de l'orange et qui agit comme un texturisant naturel pour les aliments comme les gelées, les pains, les garnitures, etc. Il en existe deux déclinaisons : la version « OP », qui a la saveur originale de l'orange et est plus douce ; et la version « OF », qui a une saveur neutre et est peu calorique. L'ingrédient 100 % naturel, propre, est le premier à être lancé dans le monde. Tastelift, développée par Evera, est fabriquée à partir de peau d'orange et utilisée pour améliorer la saveur et la fraîcheur naturelle des oranges dans les boissons. Elle peut agrémenter les sauces, les nappages, les garnitures, etc.

Evera cherche à tirer le meilleur parti des restes d'orange, comme la bagasse, la peau, les feuilles, les fleurs et les graines, pour produire des ingrédients pour différentes industries. Avec des investissements d'environ 9 millions de dollars pour le développement et l'installation de production initiale, la société a été créée avec un portefeuille de 18 produits pour plus de 90 applications, notamment les aliments à base de plantes dans lesquels les ingrédients Evera peuvent être utilisés. Désormais, la production sera axée sur l'approvisionnement de l'industrie des aliments et des boissons.

« Nous avons réussi à obtenir des résultats sans précédent, ce qui contribuera à révolutionner la façon dont nous consommons les aliments, en apportant une plus grande valeur nutritionnelle. Concernant l'activité d'Evera, nous sommes optimistes et prévoyons de livrer environ 4 000 tonnes de produits dans la première année », a déclaré John Lin, DG d'Evera.

Marché européen

Avec un marché mondial des ingrédients pour les aliments et les boissons d'environ 90 milliards de dollars par an, Evera, lors de sa première année en activité, se concentre sur les États-Unis et les pays d'Europe occidentale, où il existe déjà un intérêt pour les ingrédients naturels. Par ailleurs, la nouvelle unité bénéficiera des relations commerciales déjà établies par Citrosuco.

« Avec le marché européen, nous espérons que les entreprises contribueront aux attentes de croissance d'Evera. La société, qui commence ses activités avec un chiffre d'affaires annuel de 150 millions de dollars, devrait croître de 7 à 12 % la première année. Notre ambition est de devenir l'une des plus grandes entreprises spécialisées dans le développement d'ingrédients naturels en cinq ans », a-t-il conclu.

À propos d'Evera

Evera est la nouvelle unité commerciale de Citrosuco, l'un des plus grands producteurs mondiaux de jus d'orange, et a été créée en vue de produire des ingrédients 100 % naturels à partir de l'intégralité des restes d'orange. L'objectif est d'élargir l'offre d'ingrédients propres qui présentent une plus grande valeur nutritive pour les consommateurs, contribuant ainsi à un mode de vie plus sain. La nouvelle unité investit dans la technologie pour élargir et améliorer la gamme de produits proposés sur le marché. Toutes les matières premières utilisées par Evera proviennent de fermes certifiées SAI Platform, garantissant leur traçabilité et leur origine durable. Evera porte dans son ADN les actions déjà entreprises par sa société mère, Citrosuco, qui maintient un solide parcours d'action avec des engagements clairs pour 2030 dans six thèmes : l'eau, la chaîne de valeur, la biodiversité, le carbone, la diversité et la gestion sociale.

