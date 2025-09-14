EverBridge Group et Cosmotec concluent un partenariat historique

SHANGHAI, 15 septembre 2025 /PRNewswire/ -- EverBridge Group a annoncé un partenariat de commercialisation exclusif avec Cosmotec Inc. (une filiale à part entière de M3, Inc. ; TSE : 2413) pour le marché japonais.

Cette collaboration stratégique souligne le leadership d'EverBridge Group en matière de R&D exclusive, de conformité réglementaire rigoureuse et de collaboration écosystémique axée sur la valeur, et marque une étape importante dans sa stratégie d'expansion mondiale, amplifiant encore son influence internationale.

Jay Wang (Left) and Suguru Ominato (Right)

Simultanément, le partenariat souligne la plateforme de commercialisation numérique de Cosmotec, la meilleure de sa catégorie, qui accélère l'accès au marché pour les dispositifs médicaux internationaux et permet un engagement ciblé avec les utilisateurs finaux cliniques.

"Le portefeuille d'EverBridge Group fait preuve d'une efficacité clinique exceptionnelle et d'une conception conviviale, ce qui correspond parfaitement à la recherche de solutions thérapeutiques avancées par les médecins japonais ", a déclaré Suguru Ominato, PDG de Cosmotec. "En intégrant les plateformes universitaires de M3 à notre expertise en matière de commercialisation locale, nous accélérerons l'adoption de ces dispositifs sur le marché japonais."

"Le modèle de commercialisation numérique de Cosmotec offre à la fois efficacité et accessibilité, ce qui correspond parfaitement à notre vision de l'innovation équitable en matière de soins de santé", a déclaré Jay Wang, PDG d'EverBridge Group. "En naviguant dans le paysage technique et réglementaire rigoureux du Japon, ce partenariat permet non seulement de fournir des solutions transformatrices aux patients, mais aussi de renforcer notre synergie mondiale en matière de recherche et développement. L'abaissement des obstacles aux soins avancés grâce à l'innovation et à la collaboration au sein de l'écosystème reste au cœur de notre démarche de mondialisation".

À propos du groupe EverBridge

EverBridge Group est un groupe de technologie médicale de premier plan en Asie, qui s'engage à fournir aux clients du monde entier des technologies médicales de pointe, de haute qualité et abordables. Notre portefeuille de produits, en pleine expansion, couvre trois domaines thérapeutiques majeurs : vasculaire périphérique, les neurosciences et l'oncologie. Soutenus par six centres spécialisés de R&D et de production allégée, nous offrons des services OEM/ODM de premier ordre dans des domaines tels que les ballons, les cathéters, les stents, l'ingénierie de surface et les dispositifs médicaux actifs.

Nous collaborons étroitement avec des entreprises de premier plan dans le monde entier, jetant ainsi un pont entre l'Asie et le reste du monde en matière d'innovation dans le domaine des technologies médicales. Notre objectif est d'offrir aux professionnels de la santé et aux patients du monde entier de meilleures options de traitement grâce à des solutions avancées et accessibles.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web officiel : www.everbridgemed.com

