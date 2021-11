Evercity lance une plateforme d'investissement et de mesure de la durabilité à la COP26

GLASGOW, Écosse, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- COP26 - Evercity a lancé une plateforme numérique pour la mesure de la durabilité et l'investissement au Centre mondial d'innovation des Nations unies sur le changement climatique lors de la COP26 à Glasgow. La plateforme rationalise le cycle de vie du financement durable de bout en bout, le rendant plus facile, moins cher et plus transparent pour les émetteurs et les investisseurs. L'objectif principal de la plateforme Evercity est de rendre la finance durable plus accessible aux PME des pays en développement.

La finance durable est un marché de $15 000 milliards qui connaît une croissance significative dans le contexte de la crise climatique. Cependant, elle n'est toujours pas accessible aux personnes qui en ont le plus besoin, à savoir les PME des pays en développement. Celles-ci ne disposent pas de suffisamment de connaissances et de ressources pour émettre des financements durables. Dans le même temps, les investisseurs durables n'ont pas accès à des données d'impact réelles et sont exposés à l'écoblanchiment.

Evercity résout ces problèmes en proposant un guichet unique pour automatiser et simplifier l'ensemble du parcours de la finance durable. La plateforme intègre des outils de surveillance (capteurs IoT et satellites) pour collecter des données physiques sur les risques et les impacts ESG. Les données brutes sont affinées selon des normes mondiales et stockées sur la blockchain à faible teneur en carbone pour garantir leur transparence et leur immuabilité ultimes.

Le protocole de financement durable élaboré en interne permet de réduire les coûts de 10 fois et d'augmenter la vitesse d'émission. Il prévoit l'émission d'actifs durables entièrement traçables sur la blockchain : obligations, prêts, crédits carbones. La plateforme permet également de filtrer les entreprises et les portefeuilles selon la taxonomie de l'UE, de créer un cadre de financement vert et d'établir des rapports automatiques sur les actifs durables.

Liza Romanova, Fondatrice et Directrice de l'exploitation d'Evercity :

Avec mon cofondateur Alexey, nous travaillons conjointement depuis plus de 10 ans au développement d'innovations numériques pour les leaders mondiaux de la durabilité des entreprises. Nous collaborons avec l'ONU depuis 2017, lorsque nous avons rendu possible la première transaction de crédit carbone au monde sur la blockchain. Cette expérience a été utilisée par Evercity pour rendre la finance durable aussi simple, rentable et transparente qu'elle ne l'a jamais été.

À propos d'Evercity

Evercity est une plateforme de mesure et d'investissement durable basée à Berlin. Sa mission est d'accélérer les flux financiers mondiaux vers les projets et les innovations nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Plus tôt cette année, Evercity a été diplômée de Techstars et de l'accélérateur ABN AMRO Future of Finance et a atteint la finale du Fintech Hackcelerator de l'Autorité monétaire de Singapour. La société lève actuellement un premier tour de table qui sera utilisé pour développer les activités de marketing et de vente ainsi que pour obtenir le statut de fournisseur de services d'actifs virtuels.

