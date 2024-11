Everest Group benoemt SS&C Blue Prism tot leider in procesorkestratieproducten op PEAK Matrix® 2024

WINDSOR, Conn., 27 november 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat SS&C Blue Prism is uitgeroepen tot Process Orchestration Leader in de Everest Group Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2024.

"SS&C Blue Prism heeft zijn leiderspositie voor het tweede jaar op rij versterkt tijdens de PEAK Matrix® Assessment 2024 van de procesorkestratieproducten van Everest Group. De diepte en breedte van haar productmogelijkheden, een uniforme platformbenadering, investeringen in productinnovatie en generatieve AI, en een krachtig ecosysteem van partnerschappen zijn enkele van de belangrijkste factoren die aan deze positie hebben bijgedragen," zegt Amardeep Modi, vicepresident bij Everest Group. "Het gebruiksgemak van het product, de integratie met RPA, de schaalbaarheid en de klantenondersteuning behoren tot de belangrijkste sterke punten die door de klanten naar voren worden gebracht."

Deze beoordeling analyseert het wereldwijde landschap van procesorkestratie en 24 technologieleveranciers op verschillende belangrijke dimensies. De SS&C Blue Prism beoordeling omvatte de analyse van hybride personeelsbeheercapaciteiten, visie en strategie, implementatie en ondersteuning, en de diversiteit van het klantenbestand van het bedrijf in verschillende sectoren, regio's en bedrijfsgrootten.

"We zijn erg blij met de leidende positie van SS&C Blue Prism op de PEAK Matrix® van Everest Group's Process Orchestration Products," zegt Rob Stone, senior vicepresident en algemee directeur van het Intelligent Automation & Analytics-bedrijf van SS&C. "We zijn een van de slechts twee leveranciers met een leidende positie in zowel Robotic Process Automation (RPA) als procesorkestratie. De onderscheiding benadrukt de kracht van ons intelligente automatiseringsplatform, dat ons wereldwijde klantenbestand voorziet van enterprise AI, automatisering en orkestratie."

De Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2024 meet ook de flexibiliteit van het commerciële en verkoopmodel van SS&C Blue Prism, de progressiviteit en de acceptatie door klanten van beschikbare commerciële modellen als onderdeel van het vermogen om producten succesvol te leveren.

SS&C Blue Prism digitaliseert activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening, verzekeringen, gezondheidszorg en farmaceutica, banken en meer. Praat met een expert over het intelligente automatiseringsaanbod van SS&C Blue Prism.

Disclaimer

Gelicentieerde uittreksels uit de PEAK Matrix® rapporten van Everest Group mogen worden gebruikt door gelicentieerde derden voor gebruik in hun eigen marketing- en promotionele activiteiten en onderpand. Geselecteerde uittreksels uit de PEAK Matrix® rapporten van Everest Group geven niet noodzakelijkerwijs de volledige context van ons onderzoek en onze analyse weer. Alle onderzoeken en analyses die worden uitgevoerd door de analisten van Everest Group en die worden opgenomen in de PEAK Matrix®-rapporten van Everest Group zijn onafhankelijk en geen enkele organisatie heeft een vergoeding betaald om in deze rapporten te worden opgenomen of om hun ranking te beïnvloeden. Ga naar Everest Group PEAK Matrix® Reports voor toegang tot het volledige onderzoek en voor meer informatie over onze methodologie.

Over Everest Group

Everest Group is een toonaangevend wereldwijd onderzoeksbureau dat zakelijke leiders helpt zelfverzekerde beslissingen te nemen. De PEAK Matrix® assessments van Everest Group bieden de analyse en inzichten die ondernemingen nodig hebben om cruciale beslissingen te nemen over de selectie van wereldwijde dienstverleners, locaties en producten en oplossingen binnen verschillende marktsegmenten. Ook aanbieders van deze diensten, producten en oplossingen kijken naar de PEAK Matrix® om hun aanbod te vergelijken met dat van anderen in de sector of markt. Ga voor meer informatie en uitgebreide inhoud naar www.everestgrp.com.

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijde diensten- en softwareleverancier voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

Meer informatie over SS&C (Nasdaq: SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

Volg SS&C op X, LinkedIn en Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg