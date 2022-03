EverFocus propose la meilleure solution pour réaliser une station intelligente : eNVP-JTX-AI-UB000 embarqué avec le module NVIDIA Jetson TX2 NX

TAIPEI, 29 mars 2022 /PRNewswire/ -- EverFocus Electronics Corporation (TWSE : 5484), un fournisseur de premier plan de solutions de transport intelligent, est heureux d'annoncer les ordinateurs de pointe les plus compatibles avec l'AIoT, eNVP-JTX-AI-UB000.

Alimenté respectivement par le module NVIDIA Jetson TX2 NX, eNVP-JTX-AI-UB000 répond aux différents besoins des solutions AIoT en termes de hautes performances (1,33 TFLOPS avec le Jetson TX2 NX). Doté de l'« Ultraboard » développé par EverFocus, un choix parfait pour les scénarios où l'espace est limité, eNVP-JTX-AI-UB000 intègre de multiples ports d'E/S et des interfaces d'extension dans une coque minuscule (84 x 102 x 54,7 mm). Doté de 4 Go de LPDDR4 128 bits, il est également évolutif pour le stockage de données volumineuses, ce qui constitue une base solide pour l'entraînement des modèles d'IA et l'informatique périphérique.

Depuis des siècles, les gares ferroviaires sont à l'origine du développement de l'économie et des moyens de subsistance, car elles chargent/déchargent régulièrement des marchandises, des ressources et, surtout, des êtres humains. Cependant, là où il y a une gestion humaine, il y a des erreurs inattendues dues à la négligence, ce qui entraîne des coûts et des pertes considérables. Aujourd'hui, EverFocus a déployé des solutions intelligentes d'analyse d'images en Europe, en Amérique et en Asie, dans un souci d'efficacité de gestion et de sécurité des déplacements pendant la pandémie. Ces solutions d'IA ont permis de réduire les coûts de gestion de 10 % et d'améliorer le facteur de sécurité de 15 % pour les clients d'EverFocus.

Cette fois-ci, EverFocus a contextualisé ses solutions d'IA dans la station intelligente. En connectant les caméras IP EverFocus comme capteurs, eNVP-JTX-AI-UB000 peut réaliser une surveillance en temps réel et avertir le centre de contrôle de la mission en cas d'événement inhabituel. Grâce à la création de clôtures virtuelles, il dessine une deuxième ligne de défense pour l'invasion des voies ferrées et la détection du vagabondage. Il permet non seulement d'optimiser les itinéraires à arrêts multiples à l'intérieur des gares et entre elles, mais aussi d'éviter que l'espace clos ne soit surpeuplé et de garantir la distance physique à l'ère de la COVID-19. Outre la surveillance des capacités ci-dessus, afin de mieux enrayer la propagation du virus, eNVP-JTX-AI-UB000 contribue également à la mise en œuvre des obligations du port du masque grâce à ses capacités de détection précise et de reconnaissance des masques.

EverFocus peut renforcer la sécurité des transports et améliorer le confort des déplacements avec :

Détection de la densité de la foule et contrôle du flux - Détecter/analyser le nombre de passagers pour le contrôle du flux et la recommandation du meilleur itinéraire.

Dépistage des comportements et détection des masques - Identifiez/rapportez les comportements suspects et assurez les obligations du port du masque pour la prévention de la propagation des virus.

Détection des intrusions dans les zones dangereuses et détection du vagabondage - Prévenez les intrusions dans les voies ferrées/zones dangereuses et surveillez le vagabondage non autorisé au moyen de clôtures virtuelles.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.everfocus.com/product/ins.php?index_m1_id=2&index_m2_id=17&index_m3_id=30&index_id=808

SOURCE EverFocus Electronics Corp.