Everise Guatemala comemora dez anos de excelência em experiência do cliente

CIDADE DE GUATEMALA, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Everise Guatemala comemora hoje seu aniversário de 10 anos, marcando uma década desde que seu centro de contato foi criado em 2012. Atualmente, a empresa emprega mais de 3.800 pessoas na comunidade guatemalteca e realiza mais de 450 mil interações com clientes diariamente para empresas líderes.

Fundada em 2016, a Everise é uma das empresas de terceirização de serviços de saúde de crescimento mais rápido do mundo. Desde então, a empresa acelerou seu crescimento e transformação, evoluindo de uma operação de médio porte de elaboração de folhas de pagamento para uma empresa líder em serviços de saúde com presença global.

Ao longo dos anos, a empresa estabeleceu uma forte presença, enraizada em causar um impacto positivo na comunidade da Guatemala. A Everise Guatemala oferece suporte omnicanal e experiência do cliente abrangente, com recursos completos de assistência médica, e entre seus clientes encontram-se algumas das principais marcas de saúde e logística do mundo. A empresa conseguiu aumentar sua equipe campeã de talentos de clientes mais de dez vezes desde sua fundação, mantendo uma reputação consistentemente forte como empregadora preferencial e com programas robustos de gestão, indicação e recompensas de talentos.

A Everise Guatemala foi reconhecida por sua forte resposta à COVID-19 e por ser uma das empresas de terceirização mais rápidas a priorizar a segurança e o bem-estar dos funcionários por meio de um esquema de trabalho em casa. Já em 22 de março, a empresa conseguiu fazer a transição perfeita de seus funcionários para o trabalho em casa, com interrupções mínimas em seus serviços e os mais altos padrões de segurança. A Everise manteve seus funcionários sem demissões durante toda a pandemia; em vez disso, desenvolveu exponencialmente a empresa fechando novos negócios e aumentando sua equipe.

A empresa organizou um evento para comemorar seu aniversário de 10 anos em sua unidade na Avenida Hincapie, que contou com a presença de funcionários do governo, de Guillermo Montano, presidente da Agexport, bem como de Jeremy Jepperson, diretor de operações da Everise, e Sheena Ponnappan, diretora de pessoal da Everise. As comemorações incluíram uma cerimônia de abertura e uma coletiva de imprensa.

"A Everise tem orgulho de comemorar seu crescimento excepcional durante dez anos na Guatemala. Com o apoio de nossos clientes e parceiros de confiança e do governo local, conseguimos fortalecer a empresa e gerar um impacto positivo na comunidade por meio da criação de empregos e da capacitação da comunidade. Esperamos que durante muitos outros anos possamos oferecer uma experiência do cliente transformadora para as principais marcas do mundo", declarou Sudhir Agarwal, fundador e CEO da Everise.

"A transformação da Everise em uma empresa líder em serviços de saúde só foi possível com a adoção de uma abordagem orientada para as pessoas visando o crescimento. Ao manter as pessoas no centro de tudo o que fazemos, conseguimos crescer e, ao mesmo tempo, atrair e reter alguns dos melhores talentos para se unirem a nós em uma das melhores culturas e locais para se trabalhar", afirmou Sheena Ponnappan, diretora de pessoal da Everise.

Atualmente, a Everise conta com as mais altas classificações Glassdoor e Indeed no setor de terceirização da Guatemala – 4,8 de cinco estrelas na Glassdoor e 4,4 estrelas na Indeed. A Everise também ganhou vários prêmios por sua cultura líder do setor, incluindo a nomeação pela Newsweek como um dos 100 locais de trabalho mais queridos na América por dois anos consecutivos, em 2021 e 2022, e a conquista do Gold Stevie Award for Employer of the Year — Consumer Services (Empregadora do Ano — Serviços para o Consumidor) em 2022.

Linha do tempo e principais conquistas da Everise Guatemala

2012: estabelecida como parte das operações comerciais anteriores com um grupo piloto de 25 pessoas.

estabelecida como parte das operações comerciais anteriores com um grupo piloto de 25 pessoas. 2014-2015: expandiu as operações e mudou-se para novas instalações. Aumentou a equipe para 350 pessoas até o final de 2015.

expandiu as operações e mudou-se para novas instalações. Aumentou a equipe para 350 pessoas até o final de 2015. Janeiro de 2017: oficialmente incorporada como Everise Guatemala.

oficialmente incorporada como Everise Guatemala. Junho de 2019: abertura oficial do novo escritório de última geração de 7.350 metros quadrados na Avenida Hincapie , abrigando mais de 1.500 estações de produção. As instalações contam com um centro recreativo de 2.490 metros quadrados no terraço, com quadras de futebol e basquete, pista de corrida e vistas magníficas da cidade.

abertura oficial do novo escritório de última geração de 7.350 metros quadrados na , abrigando mais de 1.500 estações de produção. As instalações contam com um centro recreativo de 2.490 metros quadrados no terraço, com quadras de futebol e basquete, pista de corrida e vistas magníficas da cidade. 2020: diante da pandemia da COVID-19, a Everise Guatemala foi uma das empresas mais rápidas a mudar seus funcionários para o trabalho em casa, priorizando o bem-estar e a segurança deles. A empresa implementou sua política de trabalho em casa a partir de 22 de março, fornecendo à equipe a infraestrutura de TI necessária para o trabalho remoto, com o mínimo de interrupção operacional e os mais altos padrões de segurança de TI.

diante da pandemia da COVID-19, a Everise Guatemala foi uma das empresas mais rápidas a mudar seus funcionários para o trabalho em casa, priorizando o bem-estar e a segurança deles. A empresa implementou sua política de trabalho em casa a partir de 22 de março, fornecendo à equipe a infraestrutura de TI necessária para o trabalho remoto, com o mínimo de interrupção operacional e os mais altos padrões de segurança de TI. 2021-2022: impulsionou o crescimento exponencial no portfólio de clientes, desenvolvendo recursos completos de assistência médica, que permitiram à Everise integrar algumas das principais marcas de saúde do mundo.

impulsionou o crescimento exponencial no portfólio de clientes, desenvolvendo recursos completos de assistência médica, que permitiram à Everise integrar algumas das principais marcas de saúde do mundo. Setembro de 2022: a Everise lançou um novo local próximo à costa no país vizinho, Colômbia, com a abertura oficial de seu novo escritório em Bogotá.

a Everise lançou um novo local próximo à costa no país vizinho, Colômbia, com a abertura oficial de seu novo escritório em Bogotá. Novembro de 2022: comemorou seu aniversário de 10 anos com sua maior equipe até o momento, com planos de crescimento e expansão contínuos.

Sobre a Everise

A Everise é uma empresa de terceirização habilitada por tecnologia com experiência na transformação da experiência do cliente nas áreas da saúde e tecnologia em todo o mundo. A abordagem diferenciada da empresa combina serviços de suporte técnico e suporte ao cliente com IA, automação de processos robóticos, análises e tecnologias seguras baseadas na nuvem. Algumas das marcas mais estimadas do mundo têm produtos e serviços que são aperfeiçoados, protegidos, apoiados e vendidos pela Everise.

Nossos serviços inovadores de terceirização digital são de alto desempenho, escaláveis, seguros, ágeis e têm proficiência fluente em 32 idiomas, o que ajuda as marcas a criar experiências perfeitas de produto, digital, residencial e do cliente. Operamos de forma estratégica em sete mercados para permitir que nossos parceiros alcancem economicamente seus clientes em todo o mundo. Saiba mais em www.weareeverise.com.

