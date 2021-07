Eviation enthüllt das vollelektrische Serienflugzeug Alice und bereitet sich auf den Erstflug vor

Alice ist ein Flugzeug für neun Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder, das keine Kohlenstoffemissionen erzeugt. Sein Betrieb, der mit deutlich weniger Lärmentwicklung verbunden ist, ist im Vergleich zu anderen Flugzeugen pro Flugstunde erheblich kostengünstiger. Angetrieben wird das Flugzeug von zwei elektrischen magni650-Antriebseinheiten von magniX angetrieben, den einzigen flugerprobten elektrischen Antriebssystemen in dieser Größenordnung. Das fortschrittliche Fly-by-Wire-System stammt von Honeywell, dem Marktführer für solche Systeme. Das einvolumige Alice-Batteriesystem mit hoher Energiedichte wird aus derzeit verfügbaren Batteriezellen hergestellt und ist nicht auf zukünftige Weiterentwicklungen angewiesen. Diese bewährten Technologien und Designelemente machen den Piloten die Gewöhnung an Alice leicht und werden ein überragendes Flugerlebnis für die Passagiere schaffen, was die Markteinführung des Flugzeugs beschleunigt.