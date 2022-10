Eviosys: consumidores escolhem embalagens de metal e alimentos enlatados para apoiar a sustentabilidade e o custo de vida

PARIS, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A gigante das embalagens de metal Eviosys comemora seu primeiro ano como um grupo independente. Após 12 meses de transformação acelerada, priorizando a sustentabilidade, a líder europeia entrevistou dois mil europeus no Reino Unido, na França, na Alemanha e na Espanha para obter as informações mais recentes sobre as prioridades dos consumidores neste momento de incerteza econômica.

A pesquisa confirma que 72% dos consumidores não abrem mão da sustentabilidade, mesmo com as preocupações relativas à inflação. Os novos dados mostram que, apesar do custo de vida crescente, muitos europeus ocidentais (61%) ainda considerariam pagar mais por produtos embalados de forma sustentável.

Os consumidores já estão mudando seus comportamentos: 72% deles disseram que não comprometerão a sustentabilidade, e 38% planejam um Natal mais modesto. As embalagens de metal, totalmente recicláveis, ajudam os consumidores tanto em termos de custo de vida quanto de sustentabilidade ambiental.

A demanda por alternativas sustentáveis

Setenta por cento dos europeus disseram que se preocupavam com o tipo de embalagem disponível para eles e, à medida que aumentar a conscientização em torno da sustentabilidade, a demanda por opções de embalagens circulares aumentará rapidamente.

Realizando ações para propor soluções de embalagens de metal ainda mais sustentáveis, a Eviosys apresentou seu novo programa de ESG, Preserve Together. O Preserve Together descreve planos ambiciosos de reduzir em 20% a pegada de carbono de produtos nos escopos 1 e 2 até 2027 (em comparação com 2020), com vistas a zerar as emissões líquidas até 2050.

Preocupação com o custo de vida

Um quarto das pessoas (28%) acredita que comprar alimentos enlatados é uma maneira eficaz de economizar dinheiro, e 40% delas disseram que comprarão mais alimentos enlatados para ajudar a resistir à crise do custo de vida. Como podem ser armazenadas por mais tempo, as latas de alimentos permitem uma organização mais flexível das refeições, evitando o desperdício de alimentos, o que preserva tanto nosso planeta quanto o orçamento dos consumidores. Sem a necessidade de refrigeração, a opção por alimentos enlatados também ajuda toda a cadeia de suprimentos a economizar energia.

Olivier Aubry, diretor comercial da Eviosys, disse: "Esta pesquisa confirma que a Eviosys está fazendo as escolhas certas ao investir em sustentabilidade, transformando nossa empresa em líder pelo exemplo, com a dedicação de todos os funcionários da Eviosys, mas também em parceria com nossos clientes e fornecedores. Os consumidores não estão abandonando suas posições em relação à poluição causada pelo plástico, às mudanças climáticas e ao meio ambiente."

Notas aos editores

Pesquisa encomendada pela Eviosys e realizada pela Focaldata em setembro de 2022.

A Eviosys é uma fornecedora líder global de embalagens de metal, preservando os produtos de milhares de marcas de consumo. A Eviosys tem a maior presença de fabricação na EMEA.

FONTE Eviosys

SOURCE Eviosys