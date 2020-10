Evite una casa del terror este Halloween y Día de Muertos

Para apoyar las prácticas saludables en todo el país, NSF International está alentando a quienes no deseen participar en la entrega de dulces a poner un fantasma en la ventana, que es un símbolo de la temporada que indica a quienes festejan que eviten ese hogar.

Para ayudar todavía más a los hogares, NSF ha creado una gráfica sencilla de un fantasma que se puede descargar sin costo de su sitio web. Al colocar este símbolo en sus puertas o ventanas, los hogares pueden reducir su riesgo de exposición este Halloween y salvar vidas en el proceso.

Isabel Coronado, directora de operaciones de NSF International para México, comentó: "No les estamos diciendo a las personas que hagan un boicot al Halloween o al Día de Muertos; a todos nos caería bien ahora un poco de diversión inofensiva y hacer un homenaje a los seres queridos. Pero la COVID-19 no se tomará un día libre el 31 de octubre o el 1 de noviembre, así que nosotros tampoco podemos hacerlo en nuestros esfuerzos por evitar la propagación del virus. Por el bien de la salud de nuestra nación, eso significa tomarnos un año libre de la costumbre de pedir y regalar dulces. Esperamos que la exhibición de un fantasma en la ventana ayude a disuadir a los visitantes no deseados y a mantener bajo el riesgo de transmisión de COVID-19".

NSF International está desempeñando un papel importante en los esfuerzos de nuestra nación por aliviar los efectos de la COVID-19 a través de su programa Checked by NSF, que apoya a las empresas pequeñas a volver a abrir mediante un programa de verificación a la medida.

