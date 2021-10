EVMANN übernimmt zwei innovative, wachstumsstarke Unternehmen

AMSTERDAM, 5. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die VSY Biotechnology GmbH-Deutschland und die Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH-Deutschland, die ihre innovativen Produkte in den Bereichen Augenheilkunde und Orthopädie in über 90 Ländern auf sechs Kontinenten herstellen und vertreiben, haben im Rahmen ihrer Anfang 2021 eingeleiteten internationalen Wachstumsstrategie beschlossen, ihre Aktivitäten unter dem Dach der Evmann Investments Holding BV, Niederlande, zu konsolidieren.

VSY Biotechnology und Alsanza spezialisieren sich seit 2007 auf Produkte, die zur menschlichen Gesundheit beitragen. Sie bieten hochtechnologische Produkte in den Bereichen Augenheilkunde und Orthopädie an und verfügen über mehr als 300 Mitarbeiter und insgesamt 14.000 Quadratmeter große Produktions- und Vertriebszentren in Deutschland und der Türkei. Die Neustrukturierung unter dem Dach von Evmann soll dem Unternehmen helfen, noch schneller zu wachsen.

Zusätzlich zu den Bereichen Augenheilkunde und Orthopädie plant Evmann auch internationale Investitionen in neue therapeutische Bereiche.

Dr. Ercan Varlıbaş, Vorsitzender der Evmann Investments Holding, erklärte: „Nachhaltigkeit und Innovation sind unsere Hauptprioritäten, um unser Ziel zu erreichen, ein Einhorn-Unternehmen mit einem Wert von 1 Milliarde Euro zu werden."

„Anfang 2021 haben wir Branchenexperten und führende Fachleute in unseren Vorstand geholt. Wir haben mittel- und langfristigen Pläne aufgestellt und unsere Strategien entwickelt, um unsere Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Unsere Schlüsselstrategien sind die Entwicklung innovativer Produkte und deren Bereitstellung für Mediziner und Patienten in neuen Regionen. Wir beschleunigen unsere F&E-Investitionen, konzentrieren uns auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter und die Verbesserung unserer Plattform unter einem einheitlichen Dach weltweit und konsolidieren unsere Perspektive. Ich bin voll davon überzeugt, dass wir unsere Ziele schneller erreichen werden und stärker werden, wenn wir unsere Geschäfte unter Evmann Investments Holding BV zusammenführen."

Evmann Investments Holding BV

Evmann Investments Holding BV ist eine Holdinggesellschaft, die derzeit Investitionen in Unternehmen tätigt, die in den Bereiche Augenheilkunde und Orthopädie aktiv sind. Gemäß seiner Strategie investiert Evmann unter dem Motto „Invest for Life" vornehmlich in Bereiche, die einen Mehrwert für ein gesünderes Leben schaffen.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, Niederlande, und das Unternehmen verwaltet seine globalen Geschäfte über seine beiden wichtigsten deutschen Konzerngesellschaften, VSY Biotechnology GmbH und Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH, die ihre Produkte über ihr Vertriebsnetz in mehr als 80 Länder liefern. Die Entwicklung innovativer Produkte durch F&E-Aktivitäten ist eine der strategischen Prioritäten des Unternehmens, wobei sein Schwerpunkt auf der Schaffung eines nachhaltigen Wachstums in allen Bereichen liegt, in denen es tätig ist.

