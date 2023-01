EVOX Global acelera jornada de inovação das empresas com soluções de startups alinhadas à agenda ESG

Empresa simplifica ponte entre companhias e novas soluções dedicadas aos temas ESG por meio de parcerias e metodologia exclusiva que avalia, valida e certifica startups com ideias inovadoras

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Agilizar o processo de transformação alinhada à agenda ESG das empresas brasileiras, simplificando o acesso a soluções prontas e certificadas, desenvolvidas por startups cuidadosamente selecionadas em todo o mundo. É com este propósito que a EVOX Global, multinacional que impulsiona a inovação por meio de sua Plataforma de Soluções de Startups Certificadas, vem trabalhando para facilitar a inovação nas organizações brasileiras. Ao todo, mais de 15% de todo o portfólio de soluções validadas e prontas para uso da empresa já é diretamente ligado à aplicação e mensuração de inciativas de ESG. Além disso, a companhia oferece consultoria prática que pode reduzir em mais da metade o tempo necessário para a implementação dos serviços nas organizações.

"Nossa intenção é agilizar o match entre o mercado corporativo e as startups. Estamos trabalhando para fomentar os ecossistemas de inovação, encurtando o tempo e a distância entre uma grande ideia e sua materialização sustentável dentro das companhias do Brasil. Esse é nosso propósito", destaca Gilmar Batistela, Fundador e CEO da companhia.

Match perfeito entre mercado corporativo e startups em um mundo mais sustentável

Gilmar lembra que o foco em sustentabilidade não é por acaso, e nasce diretamente das necessidades vistas dentro de corporações em todo o planeta. "Além de tema fundamental para o futuro do planeta, a agenda ESG é, hoje, um fator determinante para o futuro dos negócios do ponto de vista econômico", destaca. Isso não é só impressão. De acordo com pesquisas da PwC, por exemplo, 78% dos executivos de finanças consideram o tema como relevante ou muito relevante para o sucesso de suas estratégias.

O outro lado da moeda, segundo a mesma pesquisa, é que apenas 23% dos líderes indicam que suas organizações possuem um processo maduro para acompanhar os temas socioambientais e 31% dos entrevistados consideram a estrutura de governança adequada. Para atender esse cenário, as organizações precisam continuar investindo em inovações que integrem e potencializem seus planos de ESG de forma sólida.

Atenta à essa demanda, a EVOX Global entendeu que era preciso simplificar e encurtar a jornada de aproximação entre organizações e startups. Por isso, desenvolveu uma abordagem exclusiva que avalia pontos como impacto social, ambiente e de governança. "À medida que questões como o enfrentamento às mudanças climáticas e novas discussões sociais ganham espaço em nosso dia a dia, mais as empresas precisam encontrar respostas para também caminharem rumo à transformação sustentável de suas operações", afirma Fabiana Batistela, Chief Marketing Officer da empresa. "Desenvolver e implementar essas inovações dentro das companhias, porém, não é uma tarefa fácil. É aí que a aproximação entre essas organizações e startups dedicadas à agenda ESG se faz mais importante. Queremos simplificar essa jornada, levando recursos validados e prontos para otimizar a rotina dos negócios."

Para isso, ao todo, a companhia já analisou mais de 500 startups de todo o mundo. Outra medida tem sido o trabalho em parceria com alguns dos principais ecossistemas de inovação sustentável, como o Greentech Business, plataforma que tem como objetivo apoiar e facilitar investimentos em soluções sustentáveis de startups ESG. Vale destacar que, segundo pesquisas da ABStartups (Associação Brasileira de Startups), existem hoje ao menos 102 cleantechs no Brasil, sendo que a maior parte delas (22%) tem menos de um ano de fundação. O objetivo é fazer a curadoria das soluções existentes no Brasil e no mundo e certificar quais podem ser escaladas para as empresas, reduzindo todo e qualquer atrito no processo de seleção, validação, contratação e uso.

Hoje, a EVOX Global conta com dezenas de opções em seu portfólio, incluindo ofertas que vão desde soluções de crédito de carbono, gestão de resíduos e prevenção a incêndio nas florestas, até sistemas dedicados ao planejamento de iniciativas, mensuração de resultados e Compliance automatizado para gerenciamento seguro de informações. Os sistemas estão disponíveis para companhias de diferentes setores como financeiro, varejo, seguros, saúde, educação, agricultura, óleo e gás, serviços e indústria.

Entre as soluções disponibilizadas pela EVOX Global estão ferramentas dedicadas a mercados específicos, como é o caso de uma plataforma de ERP baseada em Blockchain para o agronegócio, que permite a geração de relatórios de Emissões e Cálculo da Pegada de Carbono (CO²), e outros recursos voltados para Mineração e sistemas de Energia Solar, entre outros. Além disso, o portfólio também inclui ofertas que podem ser utilizadas dentro de diversos segmentos, com destaque para sistemas de governança inteligente, feita por meio de robôs e em total conformidade com leis e regulamentos do mercado como LGPD e GDPR, e aplicações como a DEEP Value, que proporciona uma visão granular de todos os principais indicadores socioambientais e de Compliance, avaliando possibilidades para redução de impactos ou de otimização de performance alinhadas às melhores práticas e resultados em ESG.

Impulsionar a inovação das empresas reduzindo riscos e custos

Criada nos Estados Unidos, em 2019, a EVOX Global tem como um de seus principais diferenciais de mercado a proposta de atuar como facilitador de negócios de maneira ágil e com segurança, aproximando empresas tradicionais a startups com novas soluções e ofertas. O objetivo é usar a experiência adquirida no dia a dia de ambientes como o Vale do Silício (EUA) para levar às empresas o que há de melhor em soluções de inovação nos ecossistemas de startups mundiais.

A companhia tem se direcionado a preencher uma lacuna crítica do mercado em relação à aplicação prática de soluções dedicadas à sustentabilidade. "A pressão para inovar está cada vez mais forte nas organizações, sobretudo em relação às causas de ESG. No entanto, a realidade é que muitas médias e grandes empresas não conseguem identificar, filtrar e implementar as soluções que estão surgindo, por conta dos riscos e dos altos investimentos que a validação dessas ofertas exige", diz Fabiana.

De acordo com a executiva, a EVOX Global permite que as companhias resolvam esse impasse ao levar startups já avaliadas e prontas para uso até seus clientes. "Esse é um ponto importante, principalmente quando falamos de sustentabilidade, em que discurso e prática precisam estar realmente alinhados. Além de validar uma série de questões técnicas, agilizando a contratação e a relação entre empresa e startup, nossa oferta ajuda a garantir que esses serviços serão adequados à agenda sustentável, sem abrir mão da performance", afirma.

Sobre a EVOX Global

A EVOX Global é uma multinacional que impulsiona a inovação por meio de uma Plataforma de Soluções de Startups Certificadas, que fortalece e leva a inovação a novos horizontes em empresas de médio e grande portes, com menos riscos e mais rapidez. Com escritórios nos Estados Unidos e no Brasil, além de correspondentes em diversos países e continentes, a empresa proporciona aos empreendedores de startups escalarem seus negócios, cruzando fronteiras ao obter alcance ao mundo corporativo de diferentes geografias. A EVOX Global se diferencia por assumir o contrato junto aos clientes empresariais, identificando e entregando a melhor solução com segurança por meio de processo próprio de validação, gestão e curadoria. A empresa se destaca também pela sua exclusiva oferta de soluções ESG Greentech para companhias dos mais diversos setores como financeiro, varejo, seguros, saúde, educação, agricultura, óleo e gás, serviços e indústria. Para mais informações, visite: www.evox.global.

