EVOX Global lança plataforma com startups certificadas para impulsionar a inovação nas empresas, com menos riscos e mais rapidez

SÃO PAULO, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A EVOX Global chega ao Brasil para revolucionar a forma de impulsionar a inovação em empresas de variados setores da economia por meio da Plataforma de Soluções de Startups Certificadas, desenvolvida com o que há de mais moderno em soluções nos ecossistemas mundiais.

Um de seus principais diferenciais de mercado é atuar como agente facilitador de negócios de maneira ágil e com segurança, entre quem necessita de alta tecnologia para alavancar negócios e conquistar importantes posições no ranking e quem a desenvolve (empresas e startups).

Esse propósito da EVOX Global, que reúne as melhores soluções desenvolvidas no Brasil e no mundo, nasceu nos Estados Unidos, em 2019, como fruto da trajetória do seu fundador, Gilmar Batistela, que liderou uma das maiores integradoras de TI no mercado brasileiro, com 3 mil funcionários e faturamento próximo de R$ 500 milhões.

De acordo com o executivo, a experiência adquirida em conjunto com um grupo de executivos de primeira linha, estudando e acompanhando nos últimos anos o dia a dia do Vale do Silício e da Flórida (EUA), foi essencial para criar o modelo inovador de negócio da EVOX Global: levar às empresas o que há de melhor em soluções de inovação nos ecossistemas de startups mundiais com maior segurança e assertividade.

A nova companhia tem como proposta de valor preencher uma lacuna crítica de mercado. Segundo Batistela, hoje, em busca de inovação, muitas médias e grandes empresas correm riscos ao realizar altos investimentos em soluções de startups que, na maior parte dos casos, não estão preparadas para atender aos requisitos de segurança e homologação exigidos, especialmente por organizações de grande porte.

Match perfeito entre mercado corporativo e startups

A EVOX Global entendeu que era preciso simplificar e encurtar a jornada de aproximação entre organizações e startups. Até porque, defende Batistela, o empreendedor de uma startup pode não ter recursos para escalar suas vendas e alcançar as grandes empresas de forma eficiente. "A EVOX Global é o match perfeito entre o mercado corporativo e as startups porque possibilita aos empreendedores escalarem seus negócios e, até mesmo, cruzar fronteiras."

"Para garantir, de fato, a aceleração dos negócios, a EVOX Global assume a responsabilidade do contrato diretamente com a empresa cliente. Isso demonstra mais do que um diferencial inédito no mercado, mas também a confiança que temos no nosso modelo, apoiado em um processo de curadoria, com metodologia própria, para certificar startups que contemplam até 67 pontos de validação e análise. Todos ganham", explica o fundador.

Para construir esse modelo diferenciado de atuação, a EVOX Global investiu R$ 15 milhões na construção de toda a sua infraestrutura tecnológica, instalações e profissionais. Analisou cerca de 500 startups, das quais foram selecionadas mais de 50, além de parcerias com os principais ecossistemas de inovação.

No início de 2022, reforçou seu time de executivos com a criação de um Conselho Consultivo nos Estados Unidos, composto por importantes nomes como Flavio Pripas (CSO da Digibee e um dos criadores do CUBO); Paulo Guzzo (Investor na Innova Capture e ex-CIO da Cielo); e Felipe Pontieri (Investidor da WOW e Diretor de Tecnologia da Dasa). Como Conselheiro, Flavio Pripas acredita que escala, velocidade e execução são fatores determinantes para sucesso de qualquer startup. "A EVOX Global surge para apoiar grandes empresas em seus projetos, trazendo vantagem competitiva clara neste nosso mundo que está exigindo cada vez mais agilidade", diz Pripas.

A vasta experiência internacional desse time traz grandes resultados ao mercado brasileiro. Já no lançamento, foram apresentadas dezenas de inovações ESG, por exemplo, por meio de greentechs certificadas, com soluções de crédito de carbono, gestão de resíduos, prevenção a incêndio nas florestas, entre outras de importância para diferentes setores como financeiro, varejo, seguros, saúde, educação, agricultura, óleo e gás, serviços e indústria.

Modelo diferenciado de atuação contribui para solucionar questões críticas do mercado

A transformação digital, acelerada pelo cenário pandêmico, provocou a mudança de estratégias das empresas para garantir a sobrevivência das pessoas e da economia no mundo todo. A forma de atuar ganhou fortes contornos de colaboração, tornando as áreas de TI e de negócios parceiras no novo desenho.

Atenta à essa evolução, a EVOX Global desenvolveu uma abordagem diferenciada, ao transformar a linguagem técnica, em linguagem de negócio. "Nossa intenção é facilitar o entendimento dos executivos de variadas áreas da empresa para identificar com rapidez qual solução é mais adequada aos desafios de negócios", diz o executivo.

Outro ponto de contribuição do modelo EVOX Global é em relação ao déficit galopante de mão de obra qualificada em tecnologia. "A Brasscom estima que a falta de profissionais de TI no País deve chegar a 797 mil até 2025. É grave porque as áreas de tecnologia estão no epicentro da questão e a EVOX Global surge para ajudar as empresas a fazer mais com menos, uma vez que entrega as soluções prontas e semiprontas com conformidade e segurança", destaca Batistela.

O executivo reforça o compromisso de se tornar referência e motor de inovação em variados setores da economia ao assumir riscos, agilizar o match entre mercado corporativo e startups. "Vamos fomentar os ecossistemas de inovação, encurtando o tempo e a distância entre uma grande ideia e sua materialização, levando o cliente final a outro patamar e reduzindo o nível de mortalidade das startups", finaliza.

Sobre a EVOX Global

A EVOX Global é uma multinacional que impulsiona a inovação por meio de uma Plataforma de Soluções de Startups Certificadas, que fortalece e leva a inovação a novos horizontes em empresas de médio e grande portes, com menos riscos e mais rapidez. Com escritórios nos Estados Unidos e no Brasil, além de correspondentes em diversos países e continentes, a empresa proporciona aos empreendedores de startups escalarem seus negócios, cruzando fronteiras ao obter alcance ao mundo corporativo de diferentes geografias. A EVOX Global se diferencia por assumir o contrato junto aos clientes empresariais, identificando e entregando a melhor solução com segurança por meio de processo próprio de validação, gestão e curadoria. A empresa se destaca também pela sua exclusiva oferta de soluções ESG Greentech para companhias dos mais diversos setores como financeiro, varejo, seguros, saúde, educação, agricultura, óleo e gás, serviços e indústria. Para mais informações, visite: www.evox.global.

