Evrotrust obtient un investissement de 6,6 millions d'euros de 3TS Capital Partners pour se développer en Europe

Ce financement permettra d'accélérer l'expansion de l'entreprise et d'aider les organisations et les citoyens à se conformer au règlement eIDAS 2.0

BERLIN, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Evrotrust, l'un des principaux prestataires de services de confiance qualifiés (QTSP) et d'identité européens, a annoncé un financement de 6,6 millions d'euros de TCEE Fund IV, conseillé par 3TS Capital Partners pouraccélérer l'expansion à travers les régions DACH et CEE. Cet investissement témoigne de l'intention d'Evrotrust d'étendre ses solutions d'identité numérique, de signature et d'intégration dans le cadre de l'unification réglementaire de l'Europe.

Evrotrust fournit une gamme complète de solutions d'identité numérique réutilisables dans le cadre du règlement eIDAS de l'UE, y compris la vérification d'identité à distance (KYC/KYB), les signatures électroniques qualifiées (SEQ), les horodatages électroniques qualifiés et les services de livraison électronique qualifiés.

Evrotrust est un système d'identification électronique (eID) notifié par l'UE, audité et supervisé au niveau européen avec un niveau d'assurance élevé, et répertorié sur les listes de confiance de l'UE pour les services de confiance qualifiés. Il prend en charge plus de 2 millions d'utilisateurs de 61 nationalités différentes et plus de 200 entreprises dans 11 pays.

Le cadre actualisé de l'identité numérique de l'UE, l'eIDAS 2.0 (règlement UE 2024/1183), est entré en vigueur le 20 mai 2024, imposant des portefeuilles d'identité numérique de l'UE interopérables et réutilisables, ainsi que des services de confiance harmonisés.

« L'identité numérique devient la pierre angulaire de l'infrastructure numérique de l'Europe. La technologie et la dynamique d'Evrotrust lui permettent de devenir le leader régional, et nous sommes ravis de soutenir sa prochaine phase d'expansion », a déclaré Pekka Mäki, associé directeur chez 3TS.

En Allemagne et en Autriche, Evrotrust permet des flux automatisés et conformes d'intégration et de signature qui réduisent les coûts et les abandons tout en répondant aux exigences KYC, AML et eIDAS 2.0. Les entreprises peuvent unifier la vérification de l'identité, les signatures électroniques et la livraison électronique au sein d'une plateforme conçue pour répondre aux contrôles d'audit qui prend en charge les langues et les règles de données locales. Les citoyens bénéficient d'un accès plus facile aux services financiers, à la santé, à l'éducation et aux services publics reposant sur des justificatifs numériques compatibles avec les portefeuilles électroniques, assurant leur reconnaissance au-delà des frontières et une protection renforcée contre la fraude.

« Notre objectif est de supprimer les frictions liées à la vérification quotidienne de l'identité pour les utilisateurs et les entreprises en Allemagne, en Autriche et dans la région d'Europe centrale et orientale, afin que des processus tels que l'ouverture d'un compte bancaire ou la signature d'un contrat soient réalisés sans effort », a déclaré Konstantin Bezuhanov, PDG d'Evrotrust.

La Décennie numérique de l'Europe vise à ce que 80 % des EUDI Wallets (portefeuilles d'identité numérique) soient adoptés en 2030, ce qui les rendra obligatoires pour les usages publics et privés. Les dépenses liées à la signature électronique devraient également être multipliées par dix, passant de 2,33 milliards d'euros en 2025 à 23,05 milliards d'euros d'ici 2032, ce qui souligne l'ampleur et l'urgence de l'opportunité à laquelle Evrotrust répond dans les régions CEE et les DACH.

À propos d'Evrotrust

Evrotrust est un fournisseur de premier plan de services de vérification d'identité et de confiance qualifiée qui aide les entreprises et les gouvernements à se transformer numériquement et à mettre en place des canaux numériques durables. Sa plateforme de bout en bout permet l'identification électronique à distance et la signature numérique qualifiée, offrant aux utilisateurs la possibilité de s'enregistrer et de s'authentifier pour tout service via leur smartphone.

À propos de 3TS Capital Partners

3TS Capital Partners est une société de capital-risque axée sur la technologie qui investit en Europe dans des secteurs tels que la technologie, les médias et les services basés sur la technologie. Avec plus de 450 millions d'euros levés auprès d'investisseurs tels que le FEI, Tesi, Cisco, la BERD et Erste, 3TS associe un solide soutien financier, un appui stratégique et des réseaux européens et américains profonds pour stimuler la croissance de l'entreprise.

