EW Nutrition acquiert la branche qualité et pigments alimentaires de Novus International

VISBEK, Allemagne, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- EW Nutrition, un fournisseur mondial de solutions de nutrition animale, a annoncé aujourd'hui qu'il a acquis les activités de la branche qualité et pigments alimentaires de Novus International, Inc. Selon les termes de l'accord, EW Nutrition devient propriétaire de marques de renommée mondiale telles que le conservateur pour aliments Santoquin®, l'adjuvant de fabrication de fourrage SURF●ACE® et l'ingrédient alimentaire Agrado®. Cette acquisition permet également à EW Nutrition de devenir propriétaire d'une installation de production de pointe à Constantí, en Espagne.

« Cette transaction apportera une valeur ajoutée à nos clients, en renforçant encore la position d'EW Nutrition sur le marché mondial et en augmentant son portefeuille de produits et sa portée géographique », déclare Michael Gerrits, directeur général d'EW Nutrition. « Les produits acquis soutiendront davantage la mission d'EW Nutrition d'atténuer l'impact de la résistance aux antimicrobiens en fournissant des solutions complètes de nutrition animale. »

Dan Meagher, président et directeur général de Novus International, Inc. a expliqué que la vente s'inscrit dans le cadre du Project Destiny de Novus, un plan pluriannuel visant à transformer l'entreprise en leader du secteur de la santé animale par le biais de solutions nutritionnelles en concentrant ses ressources sur les plateformes de base et les technologies émergentes.

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé un propriétaire engagé pour ces plates-formes afin qu'elles puissent continuer à apporter de la valeur à l'industrie », a déclaré M. Meagher. « Cet événement est une étape importante de notre voyage dans le cadre du projet Destiny. Maintenant que nos plates-formes qualité et pigments alimentaires sont entre de bonnes mains avec EW Nutrition, nous sommes heureux de concentrer nos énergies sur le développement de nouvelles technologies innovantes en solutions nutritionnelles significatives pour nos clients. »

La transaction a été finalisée le 1er février 2021. Un solide accord de services entre les entreprises régit les activités essentielles pour garantir que les clients seront soutenus pendant la transition.

Les détails financiers de la vente sont confidentiels.

À propos d'EW Nutrition

EW Nutrition est une entreprise mondiale de nutrition animale qui propose aux intégrateurs, aux producteurs d'aliments pour animaux et aux agriculteurs pratiquant l'auto-mélange, des solutions complètes et axées sur le client pour la gestion de la santé intestinale, la réduction des antibiotiques, la nutrition des jeunes animaux, la gestion des risques liés aux toxines et bien d'autres choses encore. www.ew-nutrition.com

À propos de Novus International

Novus International, Inc. est un leader dans le développement scientifique, la fabrication et la commercialisation de solutions de santé et de nutrition animales pour l'industrie agricole. Le portefeuille de Novus comprend les compléments alimentaires ALIMET® et MHA®, les oligo-éléments chélatés MINTREX®, les additifs alimentaires enzymatiques CIBENZA®, l'additif alimentaire NEXT ENHANCE®, l'acide alimentaire ACTIVATE® et d'autres ingrédients de spécialité. Novus est une société privée détenue par Mitsui & Co. et Nippon Soda Co. Basée à Saint Charles, dans le Missouri, aux États-Unis, Novus sert des clients dans le monde entier. www.novusint.com .

Contacts

Novus International, Inc. :

Elizabeth Davis

E[email protected]

EW Nutrition GmbH :

Pia Becker

[email protected]

+49 4445 9868 174

