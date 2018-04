EW Nutrition e ICON formam parceria estratégica

VISBEK, Alemanha, 9 de abril de 2018 /PRNewswire/ --

EW Nutrition adquire 51% das ações em ICON

EW Nutrition concluiu um contrato para adquirir 51% das ações na ICON, uma empresa especializada em soluções alimentícias para o mercado de bens semoventes da Turquia. A transação foi assinada em 29 de março de 2018. A empresa será renomeada para EW ICON.

From left to right: Michael Gerrits, Fatih Ates, Ufuk Yilmaz, and Ziya Pazarbasilar (PRNewsfoto/EW Nutrition GmbH)

A ICON é uma parceira confiável da indústria alimentícia turca que cresceu rapidamente devido ao seu modelo de negócios voltado ao atendimento. A ICON continuará se concentrando em desenvolver ainda mais sua atual linha de produtos e relacionamentos de fornecedores estabelecidos de longo prazo. O comprometimento da EW Nutrition com o mercado turco mesclado com a solidez da ICON vai reforçar o atendimento ao cliente.

ZIYA PAZARBAŞILAR - diretor-administrativo da ICON

"A aliança estratégica entre a EW Nutrition e a ICON compreende grandes oportunidades para o próximo nível de crescimento. O sucesso sustentável sempre foi uma de nossas diretrizes nesse ágil mercado. Estamos muito felizes e otimistas pelo sólido comprometimento da EW Nutrition em P&D e serviço técnico que beneficiará nossos clientes."

MICHAEL GERRITS - diretor-administrativo da EW Nutrition

"A Turquia é um de nossos mercados estratégicos. A parceria com a ICON vai acelerar nosso negócio, especialmente nossas atividades auxiliando nossos clientes na redução do uso de antibióticos. A equipe da ICON está bem estabelecida no mercado e tem demonstrado seus resultados voltados ao cliente nos últimos anos. Seu sólido portfólio de fornecedores constitui uma forte base para crescimento contínuo."

Sobre a ICON

A ICON é uma empresa dinâmica estabelecida pela Ziya Pazarbaşilar, Ufuk Yilmaz, e Fatih Ateş em 2013 em Ankara, Turquia. Com uma equipe de veterinários e engenheiros agrícolas, a ICON oferece produtos e serviços para os negócios de bens semoventes da Turquia. Os setores foco são aves, ruminantes e peixes. O sucesso da ICON é baseado em agir como parceiro exclusivo para empresas bem conhecidas na indústria alimentícia. Seu portfólio de produtos consiste de aglutinantes de toxinas, ácidos orgânicos, produtos à base de levedura, adoçantes e produtos revestidos, entre outros.

Sobre a EW Nutrition

A EW Nutrition atua no setor global de aditivos alimentícios com um sólido portfólio de produtos baseado na ciência. A EW Nutrition vende para mais de 90 países e possui subsidiárias em todos os mercados principais. Com sede em Visbek, Alemanha, a EW Nutrition possui unidades de P&D e de produção no Brasil, Alemanha, Japão e EUA.

Contatos com a imprensa

- ICON Agro : Ziya Pazarbaşilar, Ziya@iconagro.com

- EW Nutrition: Christian Blöcker, Christian.Bloecker@ew-nutrition.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663561/EW_Icon_Logo.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/663562/EW_Nutrition_ICON_Partnership.jpg )

FONTE EW Nutrition GmbH

