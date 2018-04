EW Nutrition et ICON forment un partenariat stratégique

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663561/EW_Icon_Logo.jpg )

ICON est un partenaire de confiance dans l'industrie alimentaire turque, ayant bénéficié d'une rapide expansion en raison de son modèle commercial axé sur le service. ICON continuera de développer davantage sa gamme de produits actuelle et ses relations établies avec des fournisseurs de longue date. L'engagement d'EW Nutrition envers le marché turc, associé à la force d'ICON, renforcera le service client.

ZIYA PAZARBAŞILAR, directeur général d'ICON

« L'alliance stratégique entre EW Nutrition et ICON comprend d'immenses opportunités pour le prochain niveau de croissance. Une réussite durable a toujours été l'une de nos lignes directrices sur ce marché agile. Nous sommes très heureux et sommes persuadés que l'engagement solide d'EW Nutrition dans la R&D et dans le service technique bénéficieront à nos clients. »

MICHAEL GERRITS - directeur général d'EW Nutrition

« La Turquie est l'un de nos marchés stratégiques. Ce partenariat avec ICON accélérera nos activités, en particulier en vue d'aider nos clients à réduire l'usage des antibiotiques. L'équipe d'ICON est bien établie sur le marché et a affiché ses résultats orientés clients au cours des dernières années. Son solide portefeuille de fournisseurs constitue une base solide pour une croissance continue. »

À propos d'ICON

ICON est une société dynamique établie par Ziya Pazarbaşilar, Ufuk Yilmaz et Fatih Ateş en 2013 à Ankara, en Turquie. Comptant une équipe de vétérinaires et d'ingénieurs agricoles, ICON propose des produits et services destinés au secteur turc du bétail. Les champs de spécialisation de l'entreprise sont la volaille, les poissons et les ruminants. ICON tire son succès de son rôle de partenaire exclusif pour des sociétés réputées dans l'industrie alimentaire. Son portefeuille de produits se compose, entre autres, de liants de toxines, d'acides organiques, de produits de levure, d'édulcorants et de produits enrobés.

À propos d'EW Nutrition

EW Nutrition est un acteur mondial dans le domaine des additifs alimentaires, possédant un portefeuille solide de produits scientifiquement éprouvés. EW Nutrition commercialise ses produits dans plus de 90 pays et compte des filiales sur tous les principaux marchés. Basée à Visbek, en Allemagne, EW Nutrition compte des sites de production et de R&D au Brésil, en Allemagne, au Japon et aux États-Unis.

Contacts presse

- ICON Agro : Ziya Pazarbaşilar, Ziya@iconagro.com

- EW Nutrition : Christian Blöcker, Christian.Bloecker@ew-nutrition.com

