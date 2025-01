EWE NETZ GmbH choisit OverIT stimuler l'innovation dans ses processus de gestion des effectifs

MILAN, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- OverIT, société de référence mondiale dans le secteur des logiciels de gestion des services sur le terrain, en partenariat avec Live Reply GmbH, a signé un accord avec EWE NETZ GmbH, un opérateur de système de distribution allemand de premier plan et pionnier dans l'intégration et le soutien des énergies renouvelables, le transport de l'électricité, de l'eau, de l'hydrogène et du gaz naturel, ainsi que la construction et l'entretien des réseaux de télécommunication. Cette collaboration vise à rationaliser l'ensemble des activités et des processus opérationnels liés à l'expansion, l'exploitation et la maintenance des vastes réseaux énergétiques d'EWE NETZ GmbH (environ 83 000 km de réseaux d'électricité et 57 000 km de réseaux de gaz), y compris les mises à niveau, la construction et la correction des défaillances.

En déployant la plateforme NextGen d'OverIT, EWE NETZ GmbH espère améliorer ses processus de gestion des effectifs, depuis la planification et la préparation des commandes jusqu'à l'attribution des tâches et l'exécution sur le terrain, garantissant ainsi que les bonnes ressources (650 techniciens impliqués dans le projet) sont déployées au bon moment et dans le bon objectif. Cette transformation permettra aux employés de se concentrer sur leurs compétences de base, tout en réduisant la complexité et en augmentant les performances globales. En outre, la plateforme permet une numérisation et une automatisation de bout en bout dans toutes les unités organisationnelles, et constitue une solution conviviale et intuitive pour son personnel.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la réponse stratégique d'EWE à un marché en mutation, marqué par une concurrence accrue, l'évolution des attentes des clients en raison de la transition énergétique, une pénurie croissante de compétences et l'adoption de nouvelles technologies telles que les bornes de recharge pour véhicules électriques et les systèmes photovoltaïques. Grâce à cette collaboration, EWE NETZ s'efforce d'assurer la durabilité à long terme, d'optimiser l'utilisation des ressources et d'améliorer la satisfaction des clients et des employés, tout en fournissant des produits et des services de meilleure qualité.

« En considérant nos défis actuels et futurs ainsi que notre mission d'utiliser les meilleures solutions pour nos clients, nous sommes heureux de commencer notre collaboration avec OverIT et de passer à la vitesse supérieure dans la gestion des effectifs » déclare Ole Flörcken, responsable du développement commercial, EWE NETZ.

« En collaboration avec OverIT, nous permettons à EWE NETZ de rationaliser et de numériser les processus clés de ses vastes réseaux énergétiques. Nous sommes fiers d'aider nos clients à relever les principaux défis de l'industrie en tirant parti des nouvelles technologies », déclare Christian Falk, associate partner, Live Reply GmbH.

« Nous sommes honorés d'avoir gagné la confiance d'un leader de l'industrie comme EWE NETZ. Nous nous réjouissons de soutenir leur mission d'innovation et d'excellence opérationnelle », déclare Matteo Fagotto, directeur principal, réussite client, OverIT.

