EWL-enquête: Oekraïense vluchtelingen willen in Duitsland werken. Ze zijn opgeleid, leren de taal en hebben hoge beroepskwalificaties

WARSAW, Polen, 28 september 2022 /PRNewswire/ -- Maar liefst 48% van de Oekraïense vluchtelingen die in Duitsland werken willen minstens een jaar na het einde van de oorlog in Duitsland blijven, terwijl 28% zo snel mogelijk naar Oekraïne wil terugkeren, zo blijkt uit het onderzoek 'Oekraïense vluchtelingen – beroepsbevordering in Polen en Duitsland', uitgevoerd door het migratieplatform EWL en het Centrum voor Oost-Europese Studies van de Universiteit van Warschau.

Volgens de auteurs van de enquête kan een dergelijk hoog percentage respondenten die bereid zijn hun verblijf in Duitsland te verlengen, te wijten zijn aan het feit dat Duitsland, hoewel het geen directe grenzen heeft, een immigratieland is geworden voor oorlogsvluchtelingen die overwegen een vaste baan aan te nemen.

In het rapport staat dat de gemiddelde leeftijd van Oekraïense vluchtelingen die in Duitsland werken 37 jaar is, wat wijst op een hoog percentage professioneel gevormde mensen met ervaring en beroepskwalificaties. Daarnaast heeft maar liefst 68% van de respondenten hoger of onvoltooid hoger onderwijs genoten en heeft bijna een op de vijf respondenten ervaring met werken in het buitenland voor het uitbreken de oorlog.

Uit het onderzoek blijkt dat 45% van werkende Oekraïense vluchtelingen verklaart het Duits en 53% het Engels minstens op een communicatief niveau te beheersen. Bovendien leert meer dan de helft van de respondenten (57%) die in Duitsland wonen al Duits.

"We hebben te maken met ambitieuze mensen die in betere omstandigheden willen werken en die het heft in eigen handen willen nemen. Ze hebben alleen de juiste hulpmiddelen en training nodig om dat te kunnen doen", zegt Michalina Sielewicz, International Development Director van de EWL Groep.

Bovendien geeft ongeveer een vijfde van de respondenten in beide landen toe dat ze bezig zijn hun beroepskwalificaties te verbeteren met cursussen en opleidingen, terwijl bijna 40% van de respondenten in Duitsland verklaart van plan te zijn hun vaardigheden in de toekomst te verbeteren. Volgens de auteurs van het rapport wijst dit op een hoog professioneel potentieel van vluchtelingen die zich bereid verklaren om gebruik te maken van verschillende vormen van verdere professionele ontwikkeling.

Uit het rapport blijkt dat Oekraïense vluchtelingen na aankomst in Duitsland het vaakst werk hebben gevonden in dienstverlenende beroepen, waaronder in de horeca, de handelssector, maar ook in manuele en technische beroepen. Voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werkten ze meestal als hoogopgeleide professionals, werknemers in de diensten- en handelssector, leraren, managers en leidinggevenden.

Het rapport 'Oekraïense vluchtelingen – beroepsbevordering in Polen en Duitsland' kwam tot stand na analyse van de resultaten van het sociologisch onderzoek dat van 15 juli tot 25 juli 2022 in Polen en in Duitsland werd uitgevoerd door het migratieplatform EWL en het Centrum voor Oost-Europese Studies van de Universiteit van Warschau. Er werden 800 Oekraïense burgers ondervraagd die hadden besloten na 24 februari 2022 naar Polen en Duitsland te komen en in die landen te gaan werken.

SOURCE EWL