Exadel expande presença global para incluir a América Latina

WALNUT CREEK, Califórnia, 12 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Exadel (www.exadel.com), uma empresa global de engenharia de software, consultoria de negócios e soluções, anunciou hoje que está abrindo operações na América Latina (LATAM) para melhor atender seus clientes em todo o mundo. A Exadel abrirá inicialmente escritórios na Colômbia e na Argentina e está explorando outros locais na América Latina.

Com a incorporação dos escritórios na América Latina, a presença da Exadel abrange 11 países em quatro continentes. A Exadel engloba mais culturas e adiciona recursos adicionais nearshore para oferecer suporte a clientes com equipes distribuídas, independentemente da localização.

A América Latina faz parte de uma tendência crescente de expansão à medida que a Exadel aumenta sua presença na UE, com novos escritórios em Budapeste, na Hungria, e em Sofia, na Bulgária. A Exadel também está em rápida expansão na Polônia, com um total de quatro escritórios e planeja abrir um quinto em breve. A Polônia é agora o maior centro de desenvolvimento da Exadel na Europa.

"Estou entusiasmado por ajudar a liderar a Exadel na região da América Latina", disse Fred Pizarro, diretor operacional e de entrega na América Latina. "Há muitas oportunidades na América Latina para alavancar os recursos de desenvolvimento, engenharia e consultoria e essa expansão continuará a enriquecer a amplitude de soluções e serviços da Exadel. Esperamos ver o impacto positivo que isso terá nos projetos de transformação digital de nossos clientes."

"Expandir para a América Latina é um novo capítulo empolgante para a Exadel", disse Darren Oberst, CEO da Exadel. "Chegar a essa região significa concretizar uma meta em nosso roteiro e estou orgulhoso por todo o trabalho árduo que nossa equipe realizou para torná-la uma realidade. Estamos confiantes de que essa expansão atenderá melhor nossos clientes globais e agregará ainda mais recursos e infraestrutura de alto nível aos muitos projetos inovadores já em andamento."

Ao expandir para a América Latina, a Exadel poderá oferecer serviços de desenvolvimento em fusos horários que se alinham com clientes estabelecidos na América do Norte e do Sul. Os engenheiros da Exadel na América Latina darão suporte a todas as práticas da empresa, incluindo, mas não se limitando a: DevOps, QA Automation, nuvem, IA/AM, MarTech e engenharia de produtos. Embora o foco seja atender clientes da América Latina nearshore, todos os clientes globais da Exadel podem explorar os recursos adicionais nessa região.

Sobre a Exadel

A Exadel é uma empresa global de engenharia de software, consultoria de negócios e soluções, que cria estratégias, plataformas e produtos transformadores que nossos clientes precisam para gerenciar e expandir seus negócios. Há mais de 20 anos desenvolvemos soluções que aceleram a velocidade, a qualidade e a eficiência de nossa entrega, agregando valor aos nossos clientes. Desde o advento da nuvem, a Exadel tem ajudado as empresas a aproveitar ao máximo seus dados, reduzindo gastos e aumentando a escalabilidade e o acesso. Líder de mercado em Agile distribuído, com reconhecimento pela Forrester, temos orgulho de nossa longa história de parceria com as maiores marcas em todos os setores. Para mais informações sobre os serviços e áreas de especialização da Exadel, acesse exadel.com e siga-nos no Linkedin e no Twitter @exadel.

