Exascend présente son SSD NVMe de la série PR4 résistant aux radiations à l'occasion de l'Embedded World 2024

TAIPEI, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Exascend, spécialiste des solutions de stockage et de mémoire innovantes orientées vers le service, a lancé sa toute dernière innovation lors du salon Embedded World 2024 : le SSD NVMe de la série PR4, spécialement conçu pour résister aux radiations . Sous le slogan « Redéfinir les limites du stockage », Exascend a présenté une solution révolutionnaire conçue pour surpasser les conditions les plus rigoureuses des environnements industriels.

Une technologie résistante aux radiations

Exascend unveils rad-hard PR4 series NVMe SSD at Embedded World 2024

La gamme de SSD PR4, équipée de la technologie de pointe résistante aux radiations de Neutron Shield 2.0 d'Exascend, propose des fonctionnalités avancées telles que la correction des erreurs de bits induites par les radiations, le mode LDPC amélioré et la protection à double copie du firmware, assurant ainsi une stabilité opérationnelle sans égal. Sa capacité de redémarrage automatique réduit les temps d'arrêt au minimum, garantissant des opérations sans interruption. Avec une tolérance aux radiations incomparable, elle est le choix préféré pour les déploiements aérospatiaux et les missions critiques, inspirant confiance à chaque opération.

Efficacité énergétique et gestion thermique

La faible consommation d'énergie et la gestion thermique optimisée sont des avancées cruciales pour les applications spatiales ou sous vide. Les modèles PR4 U.2 et E1.S d'Exascend consomment moins de 7,5 W à une vitesse de 3 Go/s et moins de 1 W au repos, ce qui représente une réduction de plus de 50 % par rapport aux autres solutions disponibles sur le marché. Cette efficacité permet une allocation maximale de l'énergie aux instruments scientifiques et aux charges utiles, augmentant ainsi l'efficacité des missions. La réduction de la consommation énergétique contribue également à atténuer la génération de chaleur, un aspect crucial dans les missions où la dissipation thermique est un défi. Par ailleurs, une gestion thermique améliorée garantit la fiabilité des composants même dans des conditions extrêmes, ce qui est indispensable pour les missions d'exploration spatiale et de recherche prolongées.

Caractéristiques de durabilité et de sécurité

Conçu pour résister aux environnements extrêmes, le SSD PR4 a réussi les tests de choc et de vibration MIL-STD-810 et intègre un revêtement conforme ainsi que la technologie de remplissage pour une durabilité accrue. Grâce aux technologies Adaptive Thermal Control™ et SuperCruise™ d'Exascend, le SSD PR4 optimise ses performances via une gestion thermique intelligente et des algorithmes de résistance à l'écriture. La sécurité est une priorité, avec des fonctionnalités de protection des données robustes, incluant TCG Opal 2.0, le chiffrement AES-256, l'effacement sécurisé, l'authentification préalable au démarrage (PBA), et des options de firmware inviolable.

« La série PR4 est la preuve concrète de l'engagement incessant d'Exascend envers l'innovation », a déclaré Frank Chen, PDG d'Exascend. « En repoussant les limites de la performance et de la fiabilité, nous donnons à nos clients les moyens de dominer les environnements les plus exigeants avec une confiance et une résilience opérationnelle incomparables. »

Les SSD de la série PR4 offrent une gamme de formats, comprenant le M.2, l'E1.S et l'U.2, avec des capacités allant jusqu'à 7,68 To pour les formats M.2 et E1.S, et un impressionnant 15,36 To pour le format U.2. Dotée d'une interface PCIe Gen4 NVMe et de la technologie de mémoire flash NAND 3D TLC de 176 couches, la série PR4 offre des vitesses de lecture/écriture soutenues pouvant atteindre respectivement 3 500 Mo/s et 3 000 Mo/s.

Pour plus d'informations sur le SSD NVMe de la série PR4 d'Exascend, rendez-vous sur le site Internet d'Exascend .

À propos d'Exascend

Exascend est un fournisseur axé sur le service, spécialisé dans les solutions de stockage et de mémoire de pointe, mettant l'accent sur la faible consommation d'énergie, la haute performance et la fiabilité élevée. Avec plus de 60 brevets détenus à l'échelle mondiale, nous offrons une large gamme de solutions de stockage, y compris des SSD, des cartes mémoire, des NAND gérées et de la DRAM. Grâce à des capacités complètes, de la conception matérielle au développement de logiciels en passant par la fabrication et la personnalisation, nous permettons à nos clients du monde entier de repousser les frontières de l'innovation en proposant qualité, fiabilité et flexibilité. Pour en svoir plus, rendez-vous sur exascend.com .