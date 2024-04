Exascend repousse les limites du stockage au salon Embedded World 2024

Rendez-vous sur le stand 1-422 pour découvrir des solutions de pointe conçues pour les environnements extrêmes

TAIPEI, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Exascend , fournisseur de solutions innovantes de stockage et de mémoire, s'apprête à présenter ses dernières innovations au salon Embedded World 2024 à Nuremberg, en Allemagne, du 9 au 11 avril. Réputé pour repousser les limites de la technologie de stockage, Exascend invite les participants à explorer les possibilités du « Storage Beyond Boundaries » (stockage sans frontières) au stand 1-422.

La gamme complète d'Exascend offre fiabilité, performance et intégrité des données dans divers secteurs, assurant un fonctionnement fluide dans des environnements extrêmes. Les visiteurs du stand auront l'occasion de dialoguer avec l'équipe d'Exascend et de constater par eux-mêmes l'engagement de l'entreprise en faveur du progrès technologique.

Voici les points clés du stand 1-422 d'Exascend :

Composants de stockage durcis contre les radiations : Découvrez les solutions de stockage PCIe Gen4 aux composants durcis contre les radiations d'Exascend, dotées d'une technologie de pointe pour la correction des erreurs de bits induites par les radiations, d'un mode amélioré LDPC et d'une protection du firmware à double copie — idéal pour les applications aérospatiales et stratégiques.

Découvrez les solutions de stockage PCIe Gen4 aux composants durcis contre les radiations d'Exascend, dotées d'une technologie de pointe pour la correction des erreurs de bits induites par les radiations, d'un mode amélioré LDPC et d'une protection du firmware à double copie — idéal pour les applications aérospatiales et stratégiques. Stockage automobile : Explorez les offres de SSD, d'eMMC et de SSD BGA de qualité automobile d'Exascend, conçues pour offrir des performances fiables dans de larges plages de température allant de -40 °C à +105 °C. Les eMMC et SSD BGA compacts garantissent une résistance aux vibrations et privilégient la fiabilité grâce à des fonctionnalités avancées de nivellement de l'usure, de correction des erreurs, de protection contre les pertes de puissance et de gestion thermique.

Explorez les offres de SSD, d'eMMC et de SSD BGA de qualité automobile d'Exascend, conçues pour offrir des performances fiables dans de larges plages de température allant de -40 °C à +105 °C. Les eMMC et SSD BGA compacts garantissent une résistance aux vibrations et privilégient la fiabilité grâce à des fonctionnalités avancées de nivellement de l'usure, de correction des erreurs, de protection contre les pertes de puissance et de gestion thermique. Stockage robuste : Découvrez les capacités d'étanchéité des SSD d'Exascend, dotés de technologies de revêtement conformes et de technologies d'underfill, qui offrent une protection inégalée contre l'humidité, les chocs, les vibrations et les conditions environnementales difficiles.

Témoignant de sa collaboration avec les leaders de l'industrie dans le domaine des solutions de stockage innovantes, Exascend disposera également d'une zone d'exposition sur le stand de Micron, mettant en évidence des solutions de stockage adaptées aux applications cinématographiques, automobiles et stratégiques.

Autres présentations sur site au stand 1-422 d'Exascend :

Modules DDR4 DRAM à large plage de températures pour systèmes embarqués

SSD NVMe et SATA de qualité industrielle et professionnelle

qualité industrielle et professionnelle Solutions industrielles de stockage amovibles, y compris les cartes CFexpress, CFast, SD et microSD

Ne manquez pas l'occasion d'explorer les solutions de stockage innovantes et les progrès d'Exascend au salon Embedded World 2024. Rendez-vous sur le stand 1-422 pour découvrir les technologies de stockage de pointe d'Exascend.

Pour plus d'informations, consultez le site web d'Exascend ou suivez-nous sur LinkedIn .

À propos d'Exascend

Exascend est un fournisseur de solutions de stockage et de mémoire à la pointe de la technologie, spécialisé dans les produits à faible consommation d'énergie, à haute performance et à haute fiabilité. Avec plus de 60 brevets dans le monde, nous proposons une large gamme de solutions de stockage, notamment des disques SSD, des cartes mémoire, de la NAND gérée et de la DRAM. Grâce à des capacités de bout en bout couvrant le matériel, les microprogrammes, les logiciels, l'ingénierie, la fabrication et la personnalisation, nous permettons à nos clients internationaux de repousser les limites de l'innovation, en leur offrant qualité, fiabilité et flexibilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur exascend.com .