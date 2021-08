Excelerate Energy avança no processo licitatório para o arrendamento do Terminal de GNL da Bahia

THE WOODLANDS, Texas, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Excelerate Energy LP (Excelerate) anunciou hoje que concluiu com sucesso junto à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) a fase de negociação do processo licitatório para o arrendamento do Terminal de Regaseificação da Bahia. Uma vez concluídas as fases de habilitação jurídica e financeira e de homologação, e obtidas todas as aprovações regulatórias necessárias, a Excelerate começará a importar GNL e a vender gás natural regaseificado para seus clientes brasileiros. A Excelerate instalará uma de suas Unidades Flutuantes de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) para serviço no Terminal de Regaseificação da Bahia.