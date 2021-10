Excelra annonce l'arrivée de Sudip Nandy dans son conseil d'administration

HYDERABAD, Inde, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Excelra, un important fournisseur de données et d'analyses pour les organisations des sciences de la vie, a annoncé la nomination de Sudip Nandy au conseil d'administration de l'entreprise à compter du 1er octobre 2021.

M. Nandy est un dirigeant d'entreprise reconnu qui compte plus de 30 ans d'expérience en stratégie mondiale, en création d'entreprises et en investissement. Il est actuellement conseiller principal et a déjà occupé le poste de directeur général et d'associé d'exploitation au sein de la société de capital-investissement ChrysCapital, une société d'investissement de premier plan qui gère des actifs d'environ 4 milliards de dollars. Au cours de son mandat à titre d'associé d'exploitation, il a été président exécutif d'Infogain Corporation, dont le siège social est en Californie, et membre du conseil d'administration de Liquid Hub Inc, qui fait partie de Capgemini. De plus, M. Nandy siège au conseil d'administration de GeBBS Healthcare, qui offre des services de gestion du cycle des revenus aux fournisseurs de soins de santé aux États-Unis.

Plus tôt, M. Nandy était le PDG et président (Inde) d'Aricent, une société appartenant à KKR. En tant qu'ancien directeur de la stratégie et responsable des fusions acquisitions chez Wipro, il a dirigé avec succès plusieurs fusions et acquisitions qui ont permis à l'entreprise de devenir l'une des principales entreprises de services informatiques au niveau mondial. Au cours de son mandat chez Wipro, il a également été président de Technology, Media & Telecom SBU et a dirigé l'unité commerciale mondiale à forte croissance axée sur les services d'ingénierie.

« Sudip Nandy apporte une expérience de leadership remarquable en travaillant avec des entreprises fondées sur la technologie et axées sur l'innovation. Nous sommes ravis de l'accueillir au conseil d'administration d'Excelra », a déclaré M. D. S. Brar, président du conseil d'administration. « Nous croyons que son excellent bilan en matière de création d'organisations mondiales à forte croissance et ses conseils sur la gestion stratégique de la croissance organique et inorganique seront des atouts précieux pour Excelra. »

M. Nandy a déclaré : « La plupart des innovations aujourd'hui sont motivées par l'intersection des technologies. Les perturbations révolutionnaires qui mènent au progrès sont fortement influencées par l'association entre des technologies innovantes et des connaissances approfondies du domaine concerné. Je suis très heureux de me joindre au conseil d'administration d'Excelra, une organisation qui s'associe aux sciences de la vie pour stimuler la transformation de façon passionnante et inimaginable avec le Big Data et l'intelligence artificielle. »

M. Nandy est titulaire d'une licence en physique avec mention de l'Indian Institute of Technology de Kharagpur et d'une autre en technologie électrique et électronique de l'Indian Institute of Science de Bangalore. Il est également titulaire d'un MBA de l'institut indien de management d'Ahmedabad.

À propos d'Excelra

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, de la molécule au marché. L'avantage d'Excelra provient de l'harmonisation d'ensembles de données hétérogènes, et d'un savoir-faire et de technologies bioinformatiques innovants permettant d'accélérer la découverte et le développement de médicaments avec des informations fiables et axées sur les résultats. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.excelra.com/ .

