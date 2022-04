Excelra faz investimento estratégico na Anlitiks, uma empresa de consultoria inovadora orientada por tecnologia de HEOR e RWE

O investimento reforça a entrada da Excelra na área de análise de economia da saúde e pesquisa de resultados (HEOR) e evidências do mundo real (RWE). Este acordo é uma prova do compromisso da Excelra com a descoberta e comercialização de medicamentos por meio da combinação de profundo conhecimento do domínio científico com tecnologias e soluções analíticas de ponta.

A Anlitiks, com sede em Boston, é uma empresa de HEOR e RWE, fundada por Kannan Rajagopalan, um empreendedor da área de tecnologia. De acordo com Kannan, a missão da Anlitiks é ajudar as organizações de ciências da vida a traduzir dados do mundo real rapidamente em evidências de valor, usando uma abordagem exclusiva de dados + plataforma + serviço. O mecanismo que impulsiona a empresa é a RapidAnalyzer™ da Anlitiks, uma plataforma flexível e agnóstica de dados que captura todo o ciclo de vida da HEOR/RWE, desde a hipótese, integração de dados, análise e visualização até a geração de um relatório de pesquisa. A RapidAnalyzer™ muda o cenário competitivo reduzindo drasticamente de meses para algumas semanas o tempo gasto para obter informações valiosas sobre dados em larga escala.

Como presidente e diretora científica da Anlitiks, a Dra. Krithika (Kitty) Rajagopalan, uma executiva veterana do setor de HEOR, RWE, precificação e acesso ao mercado com várias publicações, ajuda a oferecer liderança e orientação na definição de estratégias reembolsáveis para organizações biofarmacêuticas.

Anandbir Brar, CEO da Excelra, disse: "A Anlitiks tem uma plataforma e um modelo de negócios de consultoria únicos que combinam especialistas em HEOR altamente qualificados e experientes e uma plataforma integrada, a RapidAnalyzer™, que ajuda a executar grandes volumes de fluxos de trabalho analíticos. Nossa força combinada capacita as organizações de ciências da vida com tomada de decisões rápidas, mas com base em informações."

Os dados e a transformação digital se tornaram um imperativo estratégico para o setor de ciências da vida romper os silos entre os dados multiômicos, de estudos clínicos e do mundo real. A parceria com a Anlitiks amplia a visão da Excelra de usar a ciência de dados orientada por domínio para capacitar a inovação, desde a descoberta até a comercialização.

Kannan Rajagopalan declarou: "Nossa visão é ser uma força inovadora viabilizada pela tecnologia na geração de informações que propiciem ações rápidas para o setor de ciências da vida usando dados do mundo real. As áreas de foco da Excelra combinam perfeitamente com nossa estratégia de crescimento, marcando o início de uma jornada empolgante."

Sobre a Excelra

As soluções de dados e análises da Excelra promovem a inovação nas áreas de ciências da vida, desde a descoberta até a comercialização. A Excelra Edge deriva da harmonização de conjuntos de dados heterogêneos e da aplicação de conhecimentos e tecnologias inovadores de bioinformática para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos com dados confiáveis e orientados para resultados.

Para mais informações, acesse: https://www.excelra.com.

Sobre a Anlitiks

A Anlitiks é uma organização líder em análise de saúde dedicada a traduzir dados do mundo real em evidências de valor por meio do uso de um modelo único de plataforma e serviço agnóstico de dados.

Para saber mais, acesse: www.anlitiks.com.

Para consultas da mídia, entre em contato com:

Jigesh Shah

[email protected]

FONTE Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd

SOURCE Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd