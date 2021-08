Excelra lance une nouvelle version de GOSTAR, son application de relation structure-activité, avec un ensemble innovant de nouvelles fonctionnalités pour accélérer le cycle de découverte de médicaments

HYDERABAD, Inde, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Excelra , une entreprise mondiale de science des données et d'analyse de données, a dévoilé une version améliorée de GOSTAR , son moteur de recherche phare sur la chimie. Les améliorations offrent des capacités avancées de recherche, d'analyse et de visualisation permettant aux scientifiques qui se dédient à la découverte de médicaments d'accélérer le processus d'identification et d'optimisation des pistes de recherche.

« Les chercheurs qui se consacrent à la découverte de médicaments doivent s'assurer de bénéficier de la vision la plus large possible sur les données concernant la structure et l'activité tout en étant en mesure d'accéder facilement aux points de données les plus significatifs. La nouvelle version de GOSTAR a été repensée en fonction des commentaires des utilisateurs afin de fournir aux chercheurs une interface intuitive qui réduit le délai de commercialisation des nouveaux médicaments. Cette nouvelle version intègre des capacités analytiques, éliminant ainsi la nécessité d'avoir recours à plusieurs outils pour évaluer les composés tout en fournissant directement des informations dans l'application. Il en résulte un processus décisionnel rapide et plus confiant », a déclaré Norman Azoulay, responsable de la division des produits scientifiques.

Les capacités de pointe de GOSTAR comprennent les fonctionnalités suivantes :

Recherche avancée : Découvrez des informations plus rapidement grâce à des capacités de recherche dynamiques, flexibles et interactives

Affichage RSA (relation structure-activité) : Visualisez, triez et exportez les structures en fonction de l'activité par rapport aux cibles d'intérêt

Fonction d'analyse : Comparez les composés et effectuez des analyses de paires moléculaires, de la sous-structure commune maximale et de l'efficacité des ligands par rapport à celle des ligands et de la lipophilie.

Toutes les données de GOSTAR, qui comprend désormais plus de 8 millions de composés, ainsi que les données de bioactivité, sont soumises à un processus de contrôle de la qualité certifié QMS-ISO à trois niveaux. L'uniformisation et la normalisation de toutes les données fournissent des précisions supplémentaires tout en assurant que ces données sont directement et facilement comparables.

« Excelra vise à transformer les données des sciences de la vie en renseignements exploitables pour nos clients en recherche et développement. Les améliorations apportées à GOSTAR renforceront la capacité de faire des prédictions significatives et mèneront à des pipelines plus prometteurs », a déclaré Anandbir Singh Brar, Chief Executive Officer d'Excelra.

GOSTAR est disponible en tant qu'application permettant aux utilisateurs de rechercher, de trouver et de découvrir des composés. L'application est en outre proposée via des API et sous la forme d'un ensemble de données téléchargeables pour alimenter les bibliothèques internes et les modèles d'apprentissage automatique.

Pour plus d'informations sur GOSTAR, consultez le site www.gostardb.com .

À propos d'Excelra

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, de la molécule au marché. L'avantage d'Excelra provient d'une fusion harmonieuse d'actifs exclusifs de données, d'une expertise approfondie du domaine et de la science des données afin d'accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments. Pour plus d'informations, consultez le site www.excelra.com .

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Jigesh Shah

[email protected]

+91-9820444994

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1599641/GOSTAR_Logo.jpg

SOURCE Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd