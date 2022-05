Excelra s'associe à HotSpot Therapeutics pour renforcer les efforts de découverte de médicaments allostériques

HYDERABAD, Inde et BOSTON, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Excelra, une organisation mondiale de premier plan en matière de données et de perspectives numériques, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec HotSpot Therapeutics, Inc, une société de biotechnologie pionnière dans la découverte et le développement de thérapies allostériques à petites molécules pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. HotSpot Therapeutics prévoit de déployer les données de GOSTAR, le produit phare d'Excelra, vers des cibles protéiques sélectionnées afin d'augmenter sa gamme de candidats inhibiteurs allostériques.

Le partenariat vise à améliorer les efforts de HotSpot en matière de découverte et de développement de médicaments en incorporant les ensembles de données annotées de haute qualité de GOSTAR dans les modèles d'apprentissage machine (ML) et d'intelligence artificielle (AI) de HotSpot. Grâce à l'intégration des données GOSTAR, HotSpot continuera à faire progresser la découverte et le développement de petites molécules thérapeutiques candidates dirigées vers des cibles allostériques qui ont été difficiles, voire impossibles à traiter avec les approches traditionnelles des petites molécules.

GOSTAR fournit une vue unique à 360⁰ de plus de 8 millions de petites molécules et constitue la vue la plus à jour de l'espace chimique avec des informations sur les structures chimiques et leurs propriétés biologiques, y compris la liaison, in vitro, in vivo, ADME, la toxicologie et les propriétés physicochimiques. Le contenu de GOSTAR est organisé méticuleusement avec un processus breveté certifié QMS-ISO.

« Le partenariat avec HotSpot Therapeutics permet une application passionnante de l'exploration des occurences, car il combine des modèles AI/ML et des algorithmes basés sur la structure pour accélérer à la fois l'identification des occurences et la diversification chimique dans le domaine de l'allostérie », a expliqué Norman Azoulay, directeur des produits scientifiques, Excelra.

« La plateforme de découverte de médicaments Smart AllosteryTM de HotSpot a fourni un pipeline de petites molécules inhibitrices candidates dirigées vers des cibles difficiles à traiter ou encore à traiter dans le domaine du cancer et des maladies auto-immunes », a déclaré Geraldine Harriman, Ph.D., cofondatrice et directrice scientifique de HotSpot Therapeutics. « Notre partenariat avec Excelra a le potentiel d'étendre une partie des capacités de HotSpot en matière d'IA, permettant de faire progresser notre pipeline de cibles avec des hotspots naturels identifiés, ainsi que la conception de nouveaux modulateurs allostériques. »

À propos d'Excelra et de GOSTAR

Les données et les connaissances numériques d'Excelra favorisent l'innovation dans les sciences de la vie, de la découverte au marché. L'avantage d'Excelra provient de l'harmonisation d'ensembles de données hétérogènes et de l'application d'un savoir-faire et de technologies bioinformatiques innovantes pour accélérer la découverte et le développement de médicaments grâce à des informations fiables et exploitables. GOSTAR d'Excelra est disponible sous la forme d'une application permettant aux utilisateurs de rechercher et de découvrir des composés. L'application est en outre proposée via des API et sous la forme d'un ensemble de données téléchargeables pour alimenter les bibliothèques internes et les modèles d'apprentissage automatique.

Pour plus d'informations sur GOSTAR, consultez le site www.gostardb.com

À propos de HotSpot Therapeutics, Inc.

HotSpot Therapeutics cible des poches naturelles sur certaines protéines, qu'elle appelle des « points chauds naturels », déterminants pour le contrôle de la fonction des protéines cellulaires. Largement inexploitées par l'industrie, ces poches présentent un potentiel important pour la découverte de médicaments et permettent la conception systématique de petites molécules très puissantes et sélectives qui présentent une pharmacologie nouvelle. La plateforme Smart Allostery™ exclusive de la société utilise des approches informatiques et l'exploration de données pilotée par l'IA de grands ensembles de données très diversifiées pour identifier les hotspots naturels, intégrés à un kit d'outils pharmacologiques sur mesure et à une chimie sur mesure qui, selon la société, permettront la livraison rapide de petites molécules supérieures ciblant les hotspots. HotSpot a établi un pipeline de petites molécules allostériques différenciées pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hotspotthera.com

