Exchange Câmbio & Comex: Envie ou receba dinheiro do exterior com a melhor cotação do mercado!

A Exchange surgiu em 2015, atuando no mercado de câmbio no Brasil no formato de "ifood de câmbio", ela é formada por uma equipe que possui ampla experiência e tendo como clientes pequenas, médias empresas e multinacionais no Brasil e em todo mundo. Em 2020, alcançou a marca de mais 100 mil usuários do app e 200 empresas, com volume de mais R$ 400 milhões transacionados. A base dessa fintech brasileira é o onboarding simplificado para contratação das operações de câmbio e previsibilidade de caixa que facilita a tomada de decisão dos clientes, trazendo maior conveniência e agilidade no dia a dia.

A ideia de montar a Exchange surgiu da oportunidade de oferecer um serviço para facilitar a vida das pessoas e empresas a terem acesso à melhor cotação de câmbio onde estiverem. Poucas pessoas sabem, mas a diferença de preços praticados entre bancos e corretoras podem chegar em até 30% a depender do serviço de câmbio. Através da plataforma é possível comparar taxas, saber o quanto está economizando, realizar o fechamento direto pelo aplicativo e site, sem preocupações com a demora de atendimento em bancos, comenta o CEO Marcos Almeida.

Quem viaja ou vive fora do país e precisou realizar alguma transferência internacional, já se deparou com as tarifas abusivas praticadas pelos bancos de rede e as corretoras tradicionais, além de toda burocracia na hora do cadastro e envio da operação.

E buscando facilitar a vida das pessoas, a Exchange Câmbio & Comex criou a plataforma Remessa Rápida, onde o usuário consegue realizar as suas remessas internacionais para mais de 180 países (em USD, Euro, Libra e mais de 25 moedas), de forma rápida, segura e 100% online, podendo enviar o dinheiro para conta corrente no exterior de sua titularidade ou de amigos, familiares, clientes, pagamentos de cursos e serviços.

Reconhecida pela qualidade nos serviços prestados e pela eficiência na avaliação das operações, a Exchange vem se destacando no mercado, pelo compromisso de facilitar a vida das pessoas e empresas, desburocratizando os processos e entregando sempre a melhor cotação.

Seja para Pessoa Física ou Jurídica você conta com:

Taxas menores em comparação aos bancos e corretoras convencionais

Dinheiro na conta no mesmo dia

Isenção de tarifas extras

Cadastro simplificado

Aprovação rápida

Remessa 100% online e segura

Com Exchange Câmbio e Comex o seu dinheiro rende mais! Veja o quanto é possível economizar, simulando o envio de R$ 5.000,00:

*Simulação considerando o Dólar Comercial de 08/07/2020: R$ 5,3510

Faça a sua simulação e comprove! Basta acessar o site, preencher os seus dados pessoais e bancários, indicar a finalidade da operação, para realizar a sua remessa internacional de forma rápida e intuitiva!

Experimente! Acesse agora o site www.exchangenow.net/remessarapida e faça a sua transferência internacional a partir de USD 500 (ou equivalente em outras moedas) com TARIFA ZERO na 1ª operação e as demais só por R$ 9,90!!

Contato:

Celia Lucia Oliveira

+55 11 94311-3233

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1212828/Exchange_C_mbio_e_Comex.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1212829/Exchange_C_mbio_Comex_Graph.jpg

FONTE Exchange Câmbio & Comex

SOURCE Exchange Câmbio & Comex