Excitation, rythme et technologie : SEAT présente deux versions exclusives des modèles Ibiza et de Arona avec son BeatsAudio

Urbains à l'esprit jeune. C'est exactement ce que sont les nouveaux modèles Ibiza et Arona de SEAT, tout comme Beats by Dr. Dre, une marque qui a changé la façon dont les gens écoutent de la musique. SEAT et Beats ont commencé leur collaboration l'année dernière, offrant BeatsAudio en option sur plusieurs modèles de la gamme - Mii, Ibiza, Leon, Arona et Ateca. Cette collaboration entre SEAT et Beats franchit désormais une nouvelle étape avec le lancement de deux versions exclusives de ses modèles les plus jeunes et urbains : l'Ibiza et l'Arona Beats.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/645629/SEAT_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698600/Ibiza_Arona_Beats.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698602/Ibiza_Arona_Beats.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698605/Ibiza_Arona_Beats.jpg )

Les modèles Ibiza et Arona Beats de SEAT seront présentés au public pour la première fois pendant le Primavera Sound, un festival de musique de premier plan pour lequel SEAT est un partenaire stratégique. Grâce à cette alliance avec Primavera Sound, SEAT renforce son engagement envers la musique et ses liens avec sa ville natale, Barcelone, où le fabricant automobile participe également à des événements internationaux tels que le Mobile World Congress ou le Smart City Congress.

Les modèles Ibiza et Arona Beats seront dotés de plusieurs détails esthétiques et caractéristiques uniques, ainsi que d'un système audio haut de gamme vous permettant d'écouter votre musique favorite comme si vous étiez dans un studio avec vos artistes préférés.

L'équipement standard inclura le système Full Link (MirrorLink, Android Auto et CarPlay) pour connecter votre smartphone et votre voiture de la manière la plus rapide et la plus efficace qui soit. Les modèles Ibiza et Arona Beats seront également équipés du nouveau SEAT Digital Cockpit, l'écran interactif qui peut être entièrement personnalisé par le conducteur via le volant multifonctionnel ou le système d'info-divertissement pour satisfaire ses préférences.

Ils seront aussi dotés de phares de jour LED et Full-LED, ainsi que de sièges, de phares antibrouillard et de moulures de fenêtres chromées exclusivement conçus. À l'intérieur de la voiture, vous serez accueilli par les nouvelles plaques de seuil illuminées spécialement conçues pour les modèles Ibiza et Arona Beats, ainsi que par l'exceptionnelle lumière ambiante désormais dans les couleurs orange et blanc. Ces caractéristiques seront toutes exclusives aux modèles Ibiza et Arona Beats, qui se distingueront par le logo BeatsAudio sur le coffre.

Parmi ces caractéristiques uniques aux modèles Ibiza et Arona Beats de SEAT figureront également les miroirs latéraux Eclipse Orange, une couleur qui sera aussi présente sur les phares antibrouillard de l'Ibiza. À l'intérieur, le cadre de l'autoradio, la boîte de vitesse, le volant et la couture du frein à main arboreront également la couleur Eclipse Orange. Les panneaux de portes intérieurs seront couleur Ice Metal, ainsi que la console (uniquement dans l'Arona dans ce cas).

Ces deux modèles seront disponibles avec une couleur inédite : Magnetic Tech. La gamme complète de cinq couleurs sera complétée par Eclipse Orange, Urban Silver, Midnight Black et Nevada White. L'Arona Beats sera également disponible avec trois options à deux tons basées sur la couleur Nevada White avec le toit couleur Midnight Black, Eclipse Orange ou Magnetic Tech.

Le système audio haut de gamme BeatsAudio qui équipe l'Ibiza et l'Arona Beats est doté d'un amplificateur 12 canaux de 300 watts, d'un processeur de signaux numériques et de 7 enceintes haut de gamme (deux tweeters dans les piliers A et deux woofers dans les portes avant, deux enceintes à large bande à l'arrière, ainsi qu'un subwoofer intégré dans la roue de secours.

Les modèles Ibiza et Arona Beats seront lancés au cours du dernier trimestre de 2018.

SEAT Ibiza Beats Modèle Émissions (g/Km) Consommation (l/100 Km) 1.0 MPI 75 PS 112 4,9 1.0 TSI 95 PS 106 4,7 1.0 TSI 115 PS 108 4,7 1.0 TSI 115 PS DSG 108 4,7 1.6 TDI 80 PS 99 3,8 1.6 TDI 95 PS 99 3,8 1.6 TDI 95 PS DSG 103 4 1.6 TDI 110 PS 102 3,9 SEAT Arona Beats Modèle Émissions (g/Km) Consommation (l/100 Km) 1.0 TSI 95 PS 112 4,9 1.0 TSI 115 PS 114 5 1.0 TSI 115 PS DSG 114 5 1.6 TDI 95 PS 106 4,1 1.6 TDI 95 PS DSG 109 4,2 1.6 TDI 115 PS 107 4,1

Video: https://youtu.be/PyPy0efRX_M

SOURCE SEAT